Главные новости дня: 13 июля

В пятницу, 13 июля, прошёл тридцатый день Чемпионата Мира 2018 года. И это был последний день мундиаля в России, который не порадовал зрителей захватывающими матчами. И в субботу, и в воскресенье любителям футбола будет за чем последить.

Из новостей, касающихся мирового первенства, стоит выделить пропуск тренировки сборной Хорватии сразу тремя основными игроками. Также занимательная информация поступила из стана давно вылетевших команд Германии и Аргентины.

Пожалуй, главная новость минувшего дня - это решение ФИФА провести ЧМ-2022 осенью и зимой. Естественно, такое решение уже подверглось критике со стороны видных футбольных деятелей.

Важным событием стало и увольнение Антонио Конте с поста главного тренера "Челси". Решение было вполне ожидаемым, а почему оно было принято уже выяснили британские СМИ.

В центре внимания в пятницу был форвард сборной Бразилии Неймар. В этот день его и троллили, и защищали, и хвалили, и даже опровергали трансферные слухи, связанные с ним.

Посвятим пару строк и другим звёздным футболистам. Криштиану Роналду вернулся в Мадрид для решения личных вопросов, однако уже в понедельник его ждут в Турине. А вот Хамес Родригес выразил желание вернуться в "Реал", но его будущее полностью зависит от "Баварии".

Из официально закрытых сделок выделим переходы Джердана Шакири в "Ливерпуль" и Вильяма Карвалью в "Бетис".

И напоследок парочка слухов о возможном переезде российских футболистов в Европу. Алана Дзагоева СМИ сватают в "Лацио", а Артём Дзюба имеет все шансы перебраться в АПЛ.

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