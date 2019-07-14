Главные новости дня: 13 июля

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Главные новости дня: 13 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 июля.

"Урал" с трудом выиграл у "Уфы" в 1-м туре РПЛ.

Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи".

"Ростов" одержал победу над "Оренбургом".

"Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции.

"Локомотив" назвал "Спартаку" цену на Гильерме.

Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи".

"Реал Сосьедад" хорошо заработал на переходе Гризманна в "Барселону".

"Барселона" готовит новое предложение по Неймару.

"Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за Райолы.

"Ювентус" утратил интерес к Погба.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"

"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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