Главные новости дня: 13 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 июля.

"Урал" с трудом выиграл у "Уфы" в 1-м туре РПЛ.

Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи".

"Ростов" одержал победу над "Оренбургом".

"Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции.

"Локомотив" назвал "Спартаку" цену на Гильерме.

Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи".

"Реал Сосьедад" хорошо заработал на переходе Гризманна в "Барселону".

"Барселона" готовит новое предложение по Неймару.

"Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за Райолы.

"Ювентус" утратил интерес к Погба.

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