Главные новости дня: 13 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 июля.
"Урал" с трудом выиграл у "Уфы" в 1-м туре РПЛ.
Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи".
"Ростов" одержал победу над "Оренбургом".
"Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции.
"Локомотив" назвал "Спартаку" цену на Гильерме.
Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи".
"Реал Сосьедад" хорошо заработал на переходе Гризманна в "Барселону".
"Барселона" готовит новое предложение по Неймару.
"Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за Райолы.
"Ювентус" утратил интерес к Погба.
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главное
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Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи"
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Гризманн разочарован отношением со стороны "Атлетико"
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Михайлович, несмотря на лейкемию, продолжит тренировать "Болонью"
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4 топ-футболиста за 100 млн евро - фантастический аргумент в борьбе с "Баварией"! Рассказываем о трансферной кампании дортмундской "Боруссии""
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Главные новости дня: 13 июля
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Буффон отказал английским топ-клубам
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Ионов признан лучшим игроком матча "Ростов" - "Оренбург"
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Мурильо, проведший прошлый сезон в "Барселоне", перешел в "Сампдорию"
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Хамес может остаться в "Реале"
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1
Гризманн: "Моя цель - выиграть все возможные трофеи с "Барселоной"
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"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"
-
1
Неймар и Роналду снялись в совместной рекламе
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Стал известен игрок матча "Спартак" - "Сочи"
-
Кононов прокомментировал победу над "Сочи"
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Болельщики испортили табличку Гризманна возле стадиона "Атлетико"
-
Генич анонсировал переход игрока "Зенита" в "Сочи"
-
2
Неймар снова сменил имидж
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Сульшер все еще не выбрал нового капитана "Манчестер Юнайтед"
-
Фанат "Уфы" пострадал при атаке в Екатеринбурге
-
"Монако" с Головиным проиграл "Лозанне" в товарищеском матче
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1
Гол Жиго на 94-й минуте принёс "Спартаку" домашнюю победу над "Сочи"
-
Неймар возвращается в расположение ПСЖ
-
"Сампдория" объявила о переходе экс-защитника "Барселоны"
-
2
Гризманн разочарован отношением со стороны "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16