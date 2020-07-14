Главные новости дня: 13 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 июля.
В матче чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Гранаду".
В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном".
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА об отстранении "Манчестер Сити" от участия в еврокубках.
"Челси" может расстаться с тремя футболистами, чтобы купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца.
"Барселона" приостановила переговоры по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов отказался перейти в "Локомотив".
Нападающий "Сельты" Федор Смолов научил партнеров по команде материться на русском языке.
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не планирует покидать итальянский клуб
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может вернуться в ЦСКА.
"Монако" нацелился на защитника "Краснодара" Кристиана Рамиреса.
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главное
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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон", пропустив решающий гол на 97-й минуте
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Президент "Ростова" может купить клуб в Европе и назначить главным тренером Карпина
Лента новостей
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Главные новости дня: 13 июля
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26 лет назад 167-сантиметровый Ромарио ударом головой вывел сборную Бразилии в финал ЧМ-1994
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"Атлетико" и "Севилья" вышли в Лигу Чемпионов
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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон", пропустив решающий гол на 97-й минуте
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Агент защитника "Лестера" отреагировал на информацию об интересе "Локомотива"
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ЦСКА интересуется талантливым хорватом
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"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью
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"Ювентус" нацелился на воспитанника "Милана"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18