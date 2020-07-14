Главные новости дня: 13 июля

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Главные новости дня: 13 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 июля.

В матче чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Гранаду".

В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном". 

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА об отстранении "Манчестер Сити" от участия в еврокубках.

"Челси" может расстаться с тремя футболистами, чтобы купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

"Барселона" приостановила переговоры по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов отказался перейти в "Локомотив".

Нападающий "Сельты" Федор Смолов научил партнеров по команде материться на русском языке.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не планирует покидать итальянский клуб

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может вернуться в ЦСКА.

"Монако" нацелился на защитника "Краснодара" Кристиана Рамиреса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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"Реал" обыграл "Гранаду" и приблизился к чемпионству

"Реал" обыграл "Гранаду" и приблизился к чемпионству

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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