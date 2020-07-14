Главные новости дня: 13 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 июля.

В матче чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Гранаду".

В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном".

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА об отстранении "Манчестер Сити" от участия в еврокубках.

"Челси" может расстаться с тремя футболистами, чтобы купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

"Барселона" приостановила переговоры по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов отказался перейти в "Локомотив".

Нападающий "Сельты" Федор Смолов научил партнеров по команде материться на русском языке.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не планирует покидать итальянский клуб

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может вернуться в ЦСКА.

"Монако" нацелился на защитника "Краснодара" Кристиана Рамиреса.

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