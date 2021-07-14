Главные новости дня: 13 июля

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 июля.

Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА по делу Суперлиги.

РФС реформирует российские футбольные лиги.

Фати пропустит подготовку "Барселоны" к сезону.

"Манчестер Юнайтед" контактирует с "Реалом" по поводу Варана.

"Спортинг" подаст в суд на "Интер" из-за Жоау Мариу.

Назван состав символической сборной Кубка Америки. Месси и Неймар включены.

В Англии требуют переиграть финал Евро-2020.

Источник: Влашич перейдет в "Милан".

УЕФА опубликовала символическую сборную Евро-2020.

Перес жестко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи.

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