Главные новости дня: 13 июля

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Главные новости дня: 13 июляФото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет  самые интересные новости вторника, 13 июля.

Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА по делу Суперлиги.

РФС реформирует российские футбольные лиги.

Фати пропустит подготовку "Барселоны" к сезону

"Манчестер Юнайтед" контактирует с "Реалом" по поводу Варана

"Спортинг" подаст в суд на "Интер" из-за Жоау Мариу

Назван состав символической сборной Кубка Америки. Месси и Неймар включены.

В Англии требуют переиграть финал Евро-2020

Источник: Влашич перейдет в "Милан".

УЕФА опубликовала символическую сборную Евро-2020.

Перес жестко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи.

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"Реал" рассчитывает продать Варана этим летом

"Реал" рассчитывает продать Варана этим летом

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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