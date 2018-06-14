Главные новости дня: 13 июня

В среду, 13-го июня, в Россию прибыли последние три участника предстоящего Чемпионата Мира - Бельгии, Японии и Польши.

Однако главной новостью дня стали даже не резко возросшие шансы на успешное выступление на мундиале сборной России, а увольнение за день до старта ЧМ главного тренера национальной команды Испании Хулена Лопетеги. Его сменщиком оперативно был назначен Фернандо Йерро. Он уже успел сегодня провести первую тренировку с командой. Сам Лопетеги, сделавший ранее заявление, которое придется явно не по душе Криштиану Роналду, на новом месте работы уже начал строить планы на летнее трансферное окно.

Сборная России сегодня провела последнюю тренировку перед стартом на Чемпионате Мира.

На клубном уровне "Реал" уже согласовал условия личного контракта с голкипером "Ромы" Алиссоном. В то же время прессе стало известно, почему не спешит объявлять решение по своему будущему Антуан Гризманн. В отличие от француза Гарет Бэйл не стал делать тайну из своих намерений.

Хорошие новости из УЕФА пришли для ПСЖ, который избежал наказания в связи с подозрением в нарушении правила финансового Fair Play.

Также сегодня стало известно, где пройдет ЧМ-2026.

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