Главные новости дня: 13 июня
В среду, 13-го июня, в Россию прибыли последние три участника предстоящего Чемпионата Мира - Бельгии, Японии и Польши.
Однако главной новостью дня стали даже не резко возросшие шансы на успешное выступление на мундиале сборной России, а увольнение за день до старта ЧМ главного тренера национальной команды Испании Хулена Лопетеги. Его сменщиком оперативно был назначен Фернандо Йерро. Он уже успел сегодня провести первую тренировку с командой. Сам Лопетеги, сделавший ранее заявление, которое придется явно не по душе Криштиану Роналду, на новом месте работы уже начал строить планы на летнее трансферное окно.
Сборная России сегодня провела последнюю тренировку перед стартом на Чемпионате Мира.
На клубном уровне "Реал" уже согласовал условия личного контракта с голкипером "Ромы" Алиссоном. В то же время прессе стало известно, почему не спешит объявлять решение по своему будущему Антуан Гризманн. В отличие от француза Гарет Бэйл не стал делать тайну из своих намерений.
Хорошие новости из УЕФА пришли для ПСЖ, который избежал наказания в связи с подозрением в нарушении правила финансового Fair Play.
Также сегодня стало известно, где пройдет ЧМ-2026.
И, конечно же, не забывайте делать прогнозы на нашем сайте. Специально к ЧМ стартовали два турнира - можно просто угадать победителя турнира и выиграть приз или же принять участие в марафоне длиною в месяц и также не остаться без ценного подарка. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия в стартовом матче чемпионата мира громит Саудовскую Аравию
-
Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура
-
Угадай, кто выиграет Чемпионат Мира – выиграй приз!
-
Посетители Soccernews: чемпионом мира будет Германия
-
Сегодня стартует Чемпионата Мира-2018: что нельзя пропустить 14 июня
Лента новостей
-
"Барселона" вернула талантливого игрока
-
"Наполи" опередил топ-клубы в борьбе за опытного хавбека
-
1
Путин позвонил Черчесову после успеха сборной России в стартовом матче ЧМ-2018
-
Новый тренер сборной Испании рассказал, что он изменит в игре команды
-
1
Газинский оценил свой дебютный гол ЧМ-2018
-
Тренер Саудовской Аравии хочет забыть матч с Россией
-
Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года
-
Черышев признан лучшим игроком матча Россия - Саудовская Аравия
-
Благодарен ребятам: Черчесов оценил стартовый успех на ЧМ-2018
-
Путин забавно отреагировал на первый гол сборной России в ворота Саудовской Аравии
-
Легендарный английский футболист в восторге от гола Дзюбы
-
Россия - Саудовская Аравия - 5:0 (обзор)
-
Лопетеги был только пятым в списке приоритетных кандидатов на должность наставника "Реала"
-
2
Россия в стартовом матче чемпионата мира громит Саудовскую Аравию
-
"Реал" готов выслушать предложения по Бэйлу
-
Дзюба забил третий гол в ворота сборной Саудовской Аравии
-
Президент "Ромы": "Алиссон близок к переходу в "Реал"
-
3
"Барселона" проявляет интерес к четырем игрокам ПСЖ
-
Стал известен предварительный диагноз травмы Дзагоева
-
Саудовская Аравия пропустила больше всех голов после ударов головой на ЧМ с 1994-го года
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|3
|Египет
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|4
|Иран
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|0
|0
|2
|Австралия
|0
|0
|3
|Перу
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Исландия
|0
|0
|3
|Хорватия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0