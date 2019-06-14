Главные новости дня: 13 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 июня.
"Депортиво" и "Мальорка" одержали победы в первых полуфинальных матчах плей-офф за выход в Примеру.
Московский суд оставил в силе сроки нахождения под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Также были названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина.
АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон.
Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Лунев принес публичные извинения за скандал в аэропорту Внуково.
Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол прошлого сезона.
"Реал" официально представил Эдена Азара.
Стало известно, когда "Барселона" объявит о трансфере Гризманна.
"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 13 июня
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Модрич отказался отдавать Азару 10-й номер
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Аргентинец Мак Аллистер выбрал между "Спартаком" и "Бока Хуниорс"
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"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри
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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке трех футболистов
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Гильерме может перебраться в Европу
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"Ростов" возобновил сотрудничество с Adidas
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"Депортиво" и "Мальорка" победили в первых полуфинальных матчах плей-офф за выход в Примеру
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ЦСКА близок к покупке хорватского защитника
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Переход Зе Луиша в "Порту" находится на грани срыва
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Рибери получил предложение из АПЛ
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"Спартак" готов потратить 20 миллионов евро на аргентинского полузащитника
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"Ливерпуль" повесил ценник на Ловрена
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Рыбка: "Федецкий пешком пошел бы в "Зенит", если получил бы такое же предложение как и Ракицкий"
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Рамос пригласил на свадьбу всех легенд "Реала", кроме Роналду
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Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости
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Аллегри высказался о своем будущем
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"Астон Вилла" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА
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"Реал" представил Азара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16