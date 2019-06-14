Главные новости дня: 13 июня

Теги александр кокоринпавел мамаевэден азармаурицио сарри

Главные новости дня: 13 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 июня.

"Депортиво" и "Мальорка" одержали победы в первых полуфинальных матчах плей-офф за выход в Примеру.

Московский суд оставил в силе сроки нахождения под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Также были названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина.

АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон.

Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.

Лунев принес публичные извинения за скандал в аэропорту Внуково.

Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол прошлого сезона.

"Реал" официально представил Эдена Азара.

Стало известно, когда "Барселона" объявит о трансфере Гризманна.

"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри

"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов