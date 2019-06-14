Главные новости дня: 13 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 июня.

"Депортиво" и "Мальорка" одержали победы в первых полуфинальных матчах плей-офф за выход в Примеру.

Московский суд оставил в силе сроки нахождения под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Также были названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина.

АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон.

Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.

Лунев принес публичные извинения за скандал в аэропорту Внуково.

Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол прошлого сезона.

"Реал" официально представил Эдена Азара.

Стало известно, когда "Барселона" объявит о трансфере Гризманна.

"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри.

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