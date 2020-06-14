Главные новости дня: 13 июня

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Главные новости дня: 13 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 июня.

"Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста.

"Наполи" вышел в финал Кубка Италии.

"Сельта" Смолова проиграла "Вильярреалу" в матче Примеры.

"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию".

"Динамо" обыграло "Зарю" и укрепилось на втором месте УПЛ.

Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи".

ПСЖ сообщил о грядущем уходе Кавани, Тиаго Силвы и еще трех игроков.

Арьен Роббен может возобновить карьеру.

"Манчестер Сити" включился в борьбу за Филиппе Коутиньо.

Дрис Мертенс отказал "Барселоне".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста

"Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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