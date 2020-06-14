Главные новости дня: 13 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 июня.

"Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста.

"Наполи" вышел в финал Кубка Италии.

"Сельта" Смолова проиграла "Вильярреалу" в матче Примеры.

"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию".

"Динамо" обыграло "Зарю" и укрепилось на втором месте УПЛ.

Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи".

ПСЖ сообщил о грядущем уходе Кавани, Тиаго Силвы и еще трех игроков.

Арьен Роббен может возобновить карьеру.

"Манчестер Сити" включился в борьбу за Филиппе Коутиньо.

Дрис Мертенс отказал "Барселоне".

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