Главные новости дня: 13 июня
Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 июня.
Cостоялись очередные матчи группового этапа чемпионата Европы. Англия добилась победы над Хорватией, Австрия переиграла Северную Македонию, а Нидерланды оказались сильнее Украины.
Новый главный тренер "Спартака" Руй Витория прилетел в Москву.
Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", сообщил журналист Фабрицио Романо.
"Шахтер" официально объявил о покупке футболиста "Бенфики" Педриньо.
"Зенит" проявляет интерес к двум игрокам "Ривер Плейт".
Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай принял решение перейти в "Барселону".
Нападающий "Реала" Бельгии Эден Азар рассказал, почему он смеялся после вылета королевского клуба из Лиги Чемпионов.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о конфликте, возникшем между ним и нападающим Оливье Жиру.
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Главные новости дня: 13 июня
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18