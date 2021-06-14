Главные новости дня: 13 июня

Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 июня.

Cостоялись очередные матчи группового этапа чемпионата Европы. Англия добилась победы над Хорватией, Австрия переиграла Северную Македонию, а Нидерланды оказались сильнее Украины.

Новый главный тренер "Спартака" Руй Витория прилетел в Москву.

Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", сообщил журналист Фабрицио Романо.

"Шахтер" официально объявил о покупке футболиста "Бенфики" Педриньо.

"Зенит" проявляет интерес к двум игрокам "Ривер Плейт".

Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай принял решение перейти в "Барселону".

Нападающий "Реала" Бельгии Эден Азар рассказал, почему он смеялся после вылета королевского клуба из Лиги Чемпионов.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о конфликте, возникшем между ним и нападающим Оливье Жиру.

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