Главные новости дня: 13 марта

Soccernews.ru выделяет главные новости среды, 13 марта.

"Барселона" и "Ливерпуль" завоевали путевки в 1/4 финала Лиги Чемпионов. "Барселона" разгромила "Лион", "Ливерпуль" оказался сильнее "Баварии".

Таким образом, определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов. Жеребьевка пройдет 15 марта.

"Реал" готовится к серьезным покупкам летом. В сферу интересов мадридского клуба входят: Мауро Икарди, Садио Мане и Эден Азар.

Гарет Бэйл летом может вернуться в "Тоттенхэм".

Денис Черышев ответил на вопрос о сексуальной ориентации Криштиану Роналду.

Серхио Рамос готовится к свадьбе и хочет пригласить на нее легенду рок-музыки.

Английские СМИ представили возможный состав "Реала" в следующем сезоне. Он действительно впечатляет.

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