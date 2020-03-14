Главные новости дня: 13 марта

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Главные новости дня: 13 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 марта.

"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат".

Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на неопределённый срок.  

АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса.

Бундеслига приостановлена до апреля из-за коронавируса.

Чемпионат Франции приостановлен.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

УЕФА назвала состав команды недели в Лиге Европы.

Поставщикам Евро-2020 сказали остановить подготовку к турниру.

Александр Головин продлил соглашение с "Монако".

Два клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительным.

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Поставщикам Евро-2020 сказали остановить подготовку к турниру

Поставщикам Евро-2020 сказали остановить подготовку к турниру

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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