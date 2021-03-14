Главные новости дня: 13 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 марта.

Матч "Ювентус" - "Наполи" перенесли во второй раз.

Лукаку намерен отказать "Манчестер Сити".

Агент Гурцкая назвал российских футболистов, которые могут уехать в Европу.

ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу".

Тухель повторил рекорд "Челси".

Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю Бундеслиги.

Арбитр Федотов про судейство в игре "Зенит" – "Ахмат": "Не пенальти, а позор".

"Реал" вырвал победу у "Эльче", благодаря дублю Бензема.

"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо".

Футболисты "Чертаново" избили игрока юношеской команды "Локомотив".

Мхитарян не сыграет за сборную Армении в ближайших матчах.

Рамос вышел на второе место по количеству побед в матчах Ла Лиги.

Официально: Крис Уайлдер покинул пост главного тренера "Шеффилд Юнайтед".