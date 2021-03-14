Главные новости дня: 13 марта

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Главные новости дня: 13 мартаSoccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 13 марта.

Матч "Ювентус" - "Наполи" перенесли во второй раз.

Лукаку намерен отказать "Манчестер Сити".

Агент Гурцкая назвал российских футболистов, которые могут уехать в Европу.

ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу".

Тухель повторил рекорд "Челси".

Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю Бундеслиги.

Арбитр Федотов про судейство в игре "Зенит" – "Ахмат": "Не пенальти, а позор".

"Реал" вырвал победу у "Эльче", благодаря дублю Бензема.

"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо".

Футболисты "Чертаново" избили игрока юношеской команды "Локомотив".

Мхитарян не сыграет за сборную Армении в ближайших матчах.

Рамос вышел на второе место по количеству побед в матчах Ла Лиги.

Официально: Крис Уайлдер покинул пост главного тренера "Шеффилд Юнайтед".

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Официально: Крис Уайлдер покинул пост главного тренера "Шеффилд Юнайтед"

Официально: Крис Уайлдер покинул пост главного тренера "Шеффилд Юнайтед"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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