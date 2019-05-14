Главные новости дня: 13 мая

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Главные новости дня: 13 мая

Soccernews.ru выделяет главные новости из мира футбола, которые произошли 13 мая.

"Локомотив" может расстаться сразу с пятью игроками по окончании сезона.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком по отношению к игроку "Ромы" Алессандро Флоренци.

В "Атлетико" считают, что Антуан Гризманн летом перейдет в "Барселону".

При этом "Барселона" может уволить главного тренера Эрнесто Вальверде.

"Спартак" хотел арендовать у "Севильи" Квинси Промеса, но затем передумал.

У "Спартака" будет новый генеральный директор.

В "Реале" приняли решение расстаться с Кейлором Навасом.

"Реал" собирается объявить о переходе Эдена Азара после финала Лиги Европы.

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева неожиданно выпала из окна. Позже стала известна причина произошедшего

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Стала известна причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Стала известна причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
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16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
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19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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