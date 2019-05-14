Главные новости дня: 13 мая

Soccernews.ru выделяет главные новости из мира футбола, которые произошли 13 мая.

"Локомотив" может расстаться сразу с пятью игроками по окончании сезона.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком по отношению к игроку "Ромы" Алессандро Флоренци.

В "Атлетико" считают, что Антуан Гризманн летом перейдет в "Барселону".

При этом "Барселона" может уволить главного тренера Эрнесто Вальверде.

"Спартак" хотел арендовать у "Севильи" Квинси Промеса, но затем передумал.

У "Спартака" будет новый генеральный директор.

В "Реале" приняли решение расстаться с Кейлором Навасом.

"Реал" собирается объявить о переходе Эдена Азара после финала Лиги Европы.

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева неожиданно выпала из окна. Позже стала известна причина произошедшего.

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