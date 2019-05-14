Главные новости дня: 13 мая
Soccernews.ru выделяет главные новости из мира футбола, которые произошли 13 мая.
"Локомотив" может расстаться сразу с пятью игроками по окончании сезона.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком по отношению к игроку "Ромы" Алессандро Флоренци.
В "Атлетико" считают, что Антуан Гризманн летом перейдет в "Барселону".
При этом "Барселона" может уволить главного тренера Эрнесто Вальверде.
"Спартак" хотел арендовать у "Севильи" Квинси Промеса, но затем передумал.
У "Спартака" будет новый генеральный директор.
В "Реале" приняли решение расстаться с Кейлором Навасом.
"Реал" собирается объявить о переходе Эдена Азара после финала Лиги Европы.
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева неожиданно выпала из окна. Позже стала известна причина произошедшего.
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"Болонья" разгромила "Парму" в матче Серии А (видео голов)
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"Интер" - "Кьево" (видеотрансляция матча 36-го тура Серии А)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16