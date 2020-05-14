Главные новости дня: 13 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 13 мая.

"Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала.

Шевченко признался, что хотел бы однажды возглавить "Милан".

Возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня.

Французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Жиго.

Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина.

Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова.

Адриен Рабьо вернулся в Турин.

Стали известны результаты голосования среди футболистов РПЛ о возобновлении сезона.

Стало известно, почему самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург.

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак".

Легенды АПЛ выбрали лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории.

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