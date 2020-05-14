Главные новости дня: 13 мая

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Главные новости дня: 13 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 13 мая.

"Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала.

Шевченко признался, что хотел бы однажды возглавить "Милан".

Возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня.

Французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Жиго.

Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина.

Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова.

Адриен Рабьо вернулся в Турин.

Стали известны результаты голосования среди футболистов РПЛ о возобновлении сезона.

Стало известно, почему самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург.

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак".

Легенды АПЛ выбрали лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории.

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Видич и Лазович отказались войти в новый тренерский штаб "Локомотива"

Видич и Лазович отказались войти в новый тренерский штаб "Локомотива"

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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