Главные новости дня: 13 мая
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 13 мая.
"Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала.
Шевченко признался, что хотел бы однажды возглавить "Милан".
Возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня.
Французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Жиго.
Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина.
Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова.
Адриен Рабьо вернулся в Турин.
Стали известны результаты голосования среди футболистов РПЛ о возобновлении сезона.
Стало известно, почему самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург.
Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак".
Легенды АПЛ выбрали лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 13 мая
-
Видич и Лазович отказались войти в новый тренерский штаб "Локомотива"
-
Директор "Фиорентины" рассказал о том, как заразил всю семью коронавирусом
-
Руководство "Рубина" выступает за доигровку РПЛ
-
2
"Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала
-
Шевченко признался, что хотел бы однажды возглавить "Милан"
-
Возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня
-
Французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Жиго
-
"Динамо "пожелало выздоровления председателю совета директоров Соловьеву, заразившемуся коронавирусом
-
Михаил Кержаков рассказал, чем занимается на карантине
-
Председатель совета директоров "Динамо" прокомментировал новости о его заражении коронавирусом
-
Дом Деле Алли ограбили. Футболиста ударили по лицу
-
Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина
-
Левандовски рассказал, какие матчи считает лучшими в своей карьере
-
Девушка Роналду опубликовала эффектное фото в инстаграме
-
Защитник "Наполи" Манолас травмировался на тренировке
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Дзюба назвал лучшего форварда в мире
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2
"Ел картон". Балотелли рассказал, как проходила его самоизоляция
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Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова
-
Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18