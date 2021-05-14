Главные новости дня: 13 мая

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 мая.

"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся в зону еврокубков.

"Реал" разгромил "Гранаду".

Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок Германии.

Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины.

"Монако" вышел в финал Кубка Франции.

Финал Лиги Чемпионов состоится в Порту.

"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави.

Появилось новое подробное видео избиения директора "Спартака" Фетисова.

Лионель Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль.

Зинедин Зидан близок к уходу из "Реала".

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