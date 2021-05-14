Главные новости дня: 13 мая

Теги реал мадридборуссия дортмундливерпульзинедин зиданлионель мессихави

Главные новости дня: 13 маяФото: twitter.com/bvb

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 мая.

"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся в зону еврокубков.

"Реал" разгромил "Гранаду".

Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок Германии.

Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины.

"Монако" вышел в финал Кубка Франции.

Финал Лиги Чемпионов состоится в Порту.

"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави.

Появилось новое подробное видео избиения директора "Спартака" Фетисова.

Лионель Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль.

Зинедин Зидан близок к уходу из "Реала".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал" разгромил "Гранаду"

"Реал" разгромил "Гранаду"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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