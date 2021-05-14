Главные новости дня: 13 мая
Фото: twitter.com/bvb
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 мая.
"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся в зону еврокубков.
"Реал" разгромил "Гранаду".
Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок Германии.
Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины.
"Монако" вышел в финал Кубка Франции.
Финал Лиги Чемпионов состоится в Порту.
"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави.
Появилось новое подробное видео избиения директора "Спартака" Фетисова.
Лионель Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль.
Зинедин Зидан близок к уходу из "Реала".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 13 мая
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"Локомотив" сделал предложение по хавбеку ЦСКА
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"Реал" разгромил "Гранаду"
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7 голов от "Милана", "Наполи" и "Аталанта" не пускают "Ювентус" в топ-4: все результаты 36-го тура Серии А
-
1
"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся в зону еврокубков
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"Монако" вышел в финал Кубка Франции
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Роналду готовится к возвращению в "Спортинг"
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Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" и завоевала Кубок Германии
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ПСЖ не отказался от подписания Рамоса
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"Бетис" потерял очки в матче с "Эйбаром"
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"Наполи" определился с приоритетным кандидатом на пост тренера
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Стало известно возможное место проведения матча за Суперкубок России
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Депай пошел на снижение финансовых требований ради перехода в "Барселону"
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Фанаты "Манчестер Юнайтед" снова проводят акцию против владельцев клуба
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"Астон Вилла" и "Эвертон" не выявили победителя
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"Вильярреал" добыл победу над "Вальядолидом"
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Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины
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Агуэро близок к переходу в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18