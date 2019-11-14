Главные новости дня: 13 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 ноября.
Арсен Венгер получил должность в ФИФА.
Давид Вилья анонсировал завершение карьеры.
Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал".
ПСЖ сыграет с "Ле Маном" и другие результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка французской лиги.
Риккардо Монтоливо решил завершить карьеру.
СМИ узнали о финансовых проблемах "Ростова". Зимой клуб могут покинуть Карпин и 6 футболистов.
Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".
Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди.
"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино.
Стало известно, кто станет первым соперником "Интер Майами" в дебютном матче в МЛС.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 13 ноября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7