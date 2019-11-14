Главные новости дня: 13 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 ноября.

Арсен Венгер получил должность в ФИФА.

Давид Вилья анонсировал завершение карьеры.

Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал".

ПСЖ сыграет с "Ле Маном" и другие результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка французской лиги.

Риккардо Монтоливо решил завершить карьеру.

СМИ узнали о финансовых проблемах "Ростова". Зимой клуб могут покинуть Карпин и 6 футболистов.

Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".

Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди.

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино.

Стало известно, кто станет первым соперником "Интер Майами" в дебютном матче в МЛС.

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