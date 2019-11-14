Главные новости дня: 13 ноября

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Главные новости дня: 13 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 ноября.

Арсен Венгер получил должность в ФИФА.

Давид Вилья анонсировал завершение карьеры.

Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал".

ПСЖ сыграет с "Ле Маном" и другие результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка французской лиги.

Риккардо Монтоливо решил завершить карьеру.

СМИ узнали о финансовых проблемах "Ростова". Зимой клуб могут покинуть Карпин и 6 футболистов.

Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".

Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди.

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино.

Стало известно, кто станет первым соперником "Интер Майами" в дебютном матче в МЛС.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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