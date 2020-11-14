Главные новости дня: 13 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 ноября.

Молодежная сборная России U21 в товарищеском матче проиграла сверстникам из Венгрии.

Состоялись очередные матчи отборочного турнира Кубка африканских наций. Результаты доступны по ссылке.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси следующим летом должен получить от клуба 33 миллиона евро.

В организме форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха обнаружен коронавирус.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Германия - Украина может не состояться из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар вновь хочет вернуться в "Барселону". При этом он требует от каталонцев более 40 миллионов евро.

"Пари Сен-Жермен" готов сделать защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу очень крупное финансовое предложение.

Нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу шантажировали, прежде чем опубликовать в интернете компрометирующее его видео.

Полузащитнику московского "Спартака" Михаилу Игнатову грозит дисквалификация на три месяца.

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