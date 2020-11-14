Главные новости дня: 13 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 ноября.
Молодежная сборная России U21 в товарищеском матче проиграла сверстникам из Венгрии.
Состоялись очередные матчи отборочного турнира Кубка африканских наций. Результаты доступны по ссылке.
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси следующим летом должен получить от клуба 33 миллиона евро.
В организме форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха обнаружен коронавирус.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Германия - Украина может не состояться из-за вспышки коронавируса в составе гостей.
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар вновь хочет вернуться в "Барселону". При этом он требует от каталонцев более 40 миллионов евро.
"Пари Сен-Жермен" готов сделать защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу очень крупное финансовое предложение.
Нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу шантажировали, прежде чем опубликовать в интернете компрометирующее его видео.
Полузащитнику московского "Спартака" Михаилу Игнатову грозит дисквалификация на три месяца.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
-
Суперкамбэк Сьерра-Леоне, голы Зиеша и Хакими: все результаты отбора Кубка Африки 13 ноября
-
ПСЖ готов платить Рамосу любую требуемую зарплату
-
Зидан хочет избавиться от Иско
-
"Бенфика" может перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Четыре игрока сборной Украины заразились коронавирусом. Матч с Германией может быть отменен
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 ноября
-
Мэйсон Гринвуд обвиняется в изнасиловании
-
Уругвай разгромил Колумбию благодаря голам Кавани и Суареса
-
Ансу Фати выписался из больницы, покинув ее в инвалидном кресле
-
Златан Ибрагимович показал свои балканские корни
-
1
"Зенит" теряет Барриоса
-
Молодежная сборная России проиграла Венгрии
-
"Ливерпуль" определил еще одного кандидата на замену ван Дейку
-
Неймар хочет вернуться в "Барселону"
-
Суперкамбэк Сьерра-Леоне, голы Зиеша и Хакими: все результаты отбора Кубка Африки 13 ноября
-
Матич может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
1
ПСЖ готов платить Рамосу любую требуемую зарплату
-
Зидан хочет избавиться от Иско
-
Месут Озил не собирается уходить из "Арсенала"
-
"Бенфика" может перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Джака хочет покинуть "Арсенал"
-
Марио Балотелли может оказаться в Южной Америке
-
Клуб РПЛ может подписать защитника "Кайрата" Алипа
-
Сборная России прилетела в Стамбул на матч против Турции
-
Четыре игрока сборной Украины заразились коронавирусом. Матч с Германией может быть отменен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18