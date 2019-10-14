Главные новости дня: 13 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 октября.
Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020.
Сборная Бельгии в гостевом матче обыграла Казахстан.
Нидерланды обыграли Беларусь, Венгрия одолела Азербайджан, Шотландия разгромила Сан-Марино.
Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией.
Польша добыла путевку на Евро-2020.
Станислав Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро.
Лионель Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре.
Роберто Манчини близок к повторению рекорда сборной Италии 81-летней давности.
Доменико Тедеско сэкономит "Шальке" 5 миллионов евро.
Лионель Месси задумался над завершением карьеры.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3