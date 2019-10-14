Главные новости дня: 13 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 октября.

Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020.

Сборная Бельгии в гостевом матче обыграла Казахстан.

Нидерланды обыграли Беларусь, Венгрия одолела Азербайджан, Шотландия разгромила Сан-Марино.

Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией.

Польша добыла путевку на Евро-2020.

Станислав Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро.

Лионель Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре.

Роберто Манчини близок к повторению рекорда сборной Италии 81-летней давности.

Доменико Тедеско сэкономит "Шальке" 5 миллионов евро.

Лионель Месси задумался над завершением карьеры.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru