Главные новости дня: 13 октября

Теги россиялионель мессистанислав черчесовпольша

Главные новости дня: 13 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 октября.

Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020.

Сборная Бельгии в гостевом матче обыграла Казахстан.

Нидерланды обыграли Беларусь, Венгрия одолела Азербайджан, Шотландия разгромила Сан-Марино.

Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией.

Польша добыла путевку на Евро-2020.

Станислав Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро.

Лионель Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре.

Роберто Манчини близок к повторению рекорда сборной Италии 81-летней давности.

Доменико Тедеско сэкономит "Шальке" 5 миллионов евро.

Лионель Месси задумался над завершением карьеры.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией и другие результаты отбора Евро-2020

Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией и другие результаты отбора Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов