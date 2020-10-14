Главные новости дня: 13 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 октября.
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом. При этом он контактировал с игроками национальной команды.
Состоялись очередные матчи 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная Украины неожиданно победила Испанию, а вот Германия не смогла выиграть у Швейцарии. Все результаты дня можно посмотреть здесь.
Российская Премьер-Лига опубликовала календарь матчей до конца 2020 года.
Молодежная сборная России разгромила Латвию и вышла на Евро-2021.
В отборочном турнире чемпионата мира 2022 года Аргентина обыграла Боливию.
Стало известно, почему полузащитник "Челси" Виктор Мозес до сих пор не стал игроком "Спартака".
Портал Ace Football подвёл итоги голосования за звание самого переоценённого игрока в истории футбола.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 13 октября
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Луис Энрике высказался о поражении Испании в матче с Украиной
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Соболев рассказал, как Дзагоев не дал ему автограф
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Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022
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Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу Украины над Испанией
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Лига Наций: все результаты 13 октября
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Кьеллини рассказал о состоянии Роналду, который заразился коронавирусом
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"Челси" и "Ливерпуль" поборются за английских талантов
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Германия отыграла отставание в два мяча и сыграла вничью со Швейцарией
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Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций
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В "Ювентусе" зафиксирован случай заражения коронавирусом
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18