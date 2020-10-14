Главные новости дня: 13 октября

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Главные новости дня: 13 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 13 октября.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом. При этом он контактировал с игроками национальной команды.

Состоялись очередные матчи 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная Украины неожиданно победила Испанию, а вот Германия не смогла выиграть у Швейцарии. Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Российская Премьер-Лига опубликовала календарь матчей до конца 2020 года.

Молодежная сборная России разгромила Латвию и вышла на Евро-2021.

В отборочном турнире чемпионата мира 2022 года Аргентина обыграла Боливию.

Стало известно, почему полузащитник "Челси" Виктор Мозес до сих пор не стал игроком "Спартака".

Портал Ace Football подвёл итоги голосования за звание самого переоценённого игрока в истории футбола.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022

Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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