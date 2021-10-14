Главные новости дня: 13 октября

Фото: инстаграм Лукаса Эрнандеса

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 октября.

Лигу 1 сократят до 18 команд.

Назван лучший гол Лиги наций.

Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы.

"Милан" объявил о подписании Антонио Миранте.

"Барселона" теряет Педри.

Владельцы "Интера" назвали новым хозяевам "Ньюкасла" цену на клуб.

Ральф Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл".

Эрлинг Холанд - приоритет "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно.

Тимо Вернер может перейти в "Ньюкасл".

"Барселона" продлила контракт с Педри.

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