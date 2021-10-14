Главные новости дня: 13 октября

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Главные новости дня: 13 октябряФото: инстаграм Лукаса Эрнандеса

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 октября.

Лигу 1 сократят до 18 команд.

Назван лучший гол Лиги наций.

Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы.

"Милан" объявил о подписании Антонио Миранте.

"Барселона" теряет Педри.

Владельцы "Интера" назвали новым хозяевам "Ньюкасла" цену на клуб.

Ральф Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл".

Эрлинг Холанд - приоритет "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно.

Тимо Вернер может перейти в "Ньюкасл".

"Барселона" продлила контракт с Педри.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Агуэро забил гол в дебютном матче за "Барселону"

Агуэро забил гол в дебютном матче за "Барселону"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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