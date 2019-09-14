Главные новости дня: 13 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 сентября.

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Бранислав Иванович провел 100-й матч за клуб.

Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити.

Гаттузо прилетит в Москву, чтобы засветиться в РПЛ.

Матч между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей. Видеообзор встречи.

Григорян рассказал о несостоявшемся переходе Яя Туре в "Тамбов".

Летом все клубы мира совершили почти 9 тысяч трансферов на 5,8 миллиардов евро.

РФС ответил "Локомотиву" на критику календаря Кубка России.

Четыре клуба ведут борьбу за Милинковича-Савича.

У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ.

Тотти вступился за мальчика с прической Ибрагимовича.

Зидан рассказал, когда дебютирует Азар.

"Наполи" хочет организовать товарищеский матч с клубом Марадоны.

Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте".

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