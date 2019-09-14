Главные новости дня: 13 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 сентября.
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Бранислав Иванович провел 100-й матч за клуб.
Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити.
Гаттузо прилетит в Москву, чтобы засветиться в РПЛ.
Матч между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей. Видеообзор встречи.
Григорян рассказал о несостоявшемся переходе Яя Туре в "Тамбов".
Летом все клубы мира совершили почти 9 тысяч трансферов на 5,8 миллиардов евро.
РФС ответил "Локомотиву" на критику календаря Кубка России.
Четыре клуба ведут борьбу за Милинковича-Савича.
У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ.
Тотти вступился за мальчика с прической Ибрагимовича.
Зидан рассказал, когда дебютирует Азар.
"Наполи" хочет организовать товарищеский матч с клубом Марадоны.
Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Бранислав Иванович провел 100-й матч за "Зенит"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1