Главные новости дня: 13 сентября

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Главные новости дня: 13 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 сентября.

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Бранислав Иванович провел 100-й матч за клуб.

Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити.

Гаттузо прилетит в Москву, чтобы засветиться в РПЛ.

Матч между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей. Видеообзор встречи.

Григорян рассказал о несостоявшемся переходе Яя Туре в "Тамбов".

Летом все клубы мира совершили почти 9 тысяч трансферов на 5,8 миллиардов евро.

РФС ответил "Локомотиву" на критику календаря Кубка России.

Четыре клуба ведут борьбу за Милинковича-Савича.

У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ.

Тотти вступился за мальчика с прической Ибрагимовича.

Зидан рассказал, когда дебютирует Азар.

"Наполи" хочет организовать товарищеский матч с клубом Марадоны.

Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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