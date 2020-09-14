Главные новости дня: 13 сентября

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Главные новости дня: 13 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 сентября.

ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями.

The Times: Мбаппе сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб.

Александр Кокорин дебютировал за "Спартак".

"Тоттенхэм" Моуринью проиграл "Эвертону" в матче АПЛ.

"Монако" без Головина одержал вторую победу в сезоне.

"Интер" сообщил "Зениту" цену на Матиаса Весино.

Итальянский клуб может перехватить Марио Манджукича у "Локомотива".

Артуро Видаль согласился покинуть "Барселону" бесплатно.

"Реал" отправит Эдена Азара к психологу.

Криштиану Роналду забил первый гол в новом сезоне.

"Зенит" интересуется экс-игроком "Локомотива" Мариу.

Лаутаро Мартинес сообщил "Интеру" о желании перейти в "Барселону".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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