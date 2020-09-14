Главные новости дня: 13 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 13 сентября.

ПСЖ проиграл "Марселю" в матче с пятью удалениями.

The Times: Мбаппе сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб.

Александр Кокорин дебютировал за "Спартак".

"Тоттенхэм" Моуринью проиграл "Эвертону" в матче АПЛ.

"Монако" без Головина одержал вторую победу в сезоне.

"Интер" сообщил "Зениту" цену на Матиаса Весино.

Итальянский клуб может перехватить Марио Манджукича у "Локомотива".

Артуро Видаль согласился покинуть "Барселону" бесплатно.

"Реал" отправит Эдена Азара к психологу.

Криштиану Роналду забил первый гол в новом сезоне.

"Зенит" интересуется экс-игроком "Локомотива" Мариу.

Лаутаро Мартинес сообщил "Интеру" о желании перейти в "Барселону".

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