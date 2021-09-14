Главные новости дня: 13 сентября

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 сентября.

Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги.

Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛ.

Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии А.

Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ.

Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда".

Главный судья РФС ушел в отставку.

Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России.

Карпин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России.

Марио Фернандес прокомментировал свой уход из сборной России.

В "Манчестер Юнайтед" рассказали об особой диете Криштиану Роналду.

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