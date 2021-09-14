Главные новости дня: 13 сентября

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Главные новости дня: 13 сентябряФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 сентября.

Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги.

Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛ.

Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии А.

Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ.

Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда".

Главный судья РФС ушел в отставку.

Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России.

Карпин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России.

Марио Фернандес прокомментировал свой уход из сборной России.

В "Манчестер Юнайтед" рассказали об особой диете Криштиану Роналду.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги

Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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