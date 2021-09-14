Главные новости дня: 13 сентября
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 сентября.
Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги.
Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛ.
Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии А.
Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ.
Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда".
Главный судья РФС ушел в отставку.
Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России.
Карпин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России.
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из сборной России.
В "Манчестер Юнайтед" рассказали об особой диете Криштиану Роналду.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18