Главные новости дня: 13 января

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Главные новости дня: 13 января

Soccernews.ru подводит итоги воскресенья, 13 января.

В центральном матче чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:1). Для манкунианцев эта победа стала шестой подряд после увольнения главного тренера Жозе Моуринью.

Отчет о матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"

В другом матче "Эвертон" добился победы над "Борнмутом".

В чемпионате Испании лидер турнира "Барселона" разгромила "Эйбар", а Месси установил очередной рекорд.

Видеообзор матча "Эйбар" - "Барселона"

"Реал" на выезде одержал сложнейшую победу над "Бетисом" благодаря голу Себальоса на 88-й минуте.

Отчет о матче "Бетис" - "Реал"

Видеообзор матча "Бетис" - "Реал"

"Атлетик" на своем поле победил идущую третьей в Примере "Севилью", "Атлетико" дома скромно обыграл "Леванте".

Видеообзор матча "Атлетик" - "Севилья"

Видеообзор матча "Атлетико - "Леванте"

В Италии проходят матчи 1/8 финала Кубка страны. Путевки в четвертьфинал завоевали "Фиорентина", "Интер" и "Наполи".

"Реал" плотно заинтересовался форвардом "Дженоа" Кшиштофом Пентеком.

"Барселона" хочет в январе подписать нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Бетис" - "Реал" - 1:2 (видеообзор матча)

"Бетис" - "Реал" - 1:2 (видеообзор матча)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
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