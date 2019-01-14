Главные новости дня: 13 января
Soccernews.ru подводит итоги воскресенья, 13 января.
В центральном матче чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:1). Для манкунианцев эта победа стала шестой подряд после увольнения главного тренера Жозе Моуринью.
Отчет о матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"
В другом матче "Эвертон" добился победы над "Борнмутом".
В чемпионате Испании лидер турнира "Барселона" разгромила "Эйбар", а Месси установил очередной рекорд.
Видеообзор матча "Эйбар" - "Барселона"
"Реал" на выезде одержал сложнейшую победу над "Бетисом" благодаря голу Себальоса на 88-й минуте.
Отчет о матче "Бетис" - "Реал"
Видеообзор матча "Бетис" - "Реал"
"Атлетик" на своем поле победил идущую третьей в Примере "Севилью", "Атлетико" дома скромно обыграл "Леванте".
Видеообзор матча "Атлетик" - "Севилья"
Видеообзор матча "Атлетико - "Леванте"
В Италии проходят матчи 1/8 финала Кубка страны. Путевки в четвертьфинал завоевали "Фиорентина", "Интер" и "Наполи".
"Реал" плотно заинтересовался форвардом "Дженоа" Кшиштофом Пентеком.
"Барселона" хочет в январе подписать нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Брат жены легенды "Зенита" ярко высказался о скандальном разводе футболиста
-
"Монако" не сумел обыграть "Марсель", несмотря на присутствие в составе Головина и Фабрегаса
-
"Реал" на последних минутах дожал "Бетис" в рамках 19 тура Ла Лиги
-
"Наполи" стал очередным участником 1/4 финала Кубка Италии
-
"Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон": анонс и прогноз заключительного матча 22 тура АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 января
-
Один из лидеров "Барселоны" громко высказался о своем будущем
-
"Реал" показал удивительно низкий процент владения мячом в матче с "Бетисом"
-
Игуаин принял громкое решение о своем будущем
-
"Бетис" - "Реал" - 1:2 (видеообзор матча)
-
Брат жены легенды "Зенита" ярко высказался о скандальном разводе футболиста
-
"Монако" не сумел обыграть "Марсель", несмотря на присутствие в составе Головина и Фабрегаса
-
"Реал" на последних минутах дожал "Бетис" в рамках 19 тура Ла Лиги
-
"Наполи" стал очередным участником 1/4 финала Кубка Италии
-
"Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон": анонс и прогноз заключительного матча 22 тура АПЛ
-
"Реал" теряет Бензема
-
Клуб Примеры объявил о переходе украинского футболиста
-
Лучший футболист мира забил первый гол в сезоне в национальном чемпионате (видео)
-
Месси и Суарес в сумме забили больше, чем 18 из 19 клубов Примеры
-
Вальверде высказался об очередном достижении Месси
-
Легенда сборной Англии сравнил Де Хеа с супергероем Marvel
-
"Барселона" - "Эйбар" - 3:0 (видеообзор матча)
-
Сульшер повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" 72-летней давности
-
Суарес и Месси принесли "Барселоне" победу над "Эйбаром" (видео)
-
"Бетис" - "Реал": видеотрасляция поединка чемпионата Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11