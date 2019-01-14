Главные новости дня: 13 января

Soccernews.ru подводит итоги воскресенья, 13 января.

В центральном матче чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:1). Для манкунианцев эта победа стала шестой подряд после увольнения главного тренера Жозе Моуринью.

Отчет о матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"

В другом матче "Эвертон" добился победы над "Борнмутом".

В чемпионате Испании лидер турнира "Барселона" разгромила "Эйбар", а Месси установил очередной рекорд.

Видеообзор матча "Эйбар" - "Барселона"

"Реал" на выезде одержал сложнейшую победу над "Бетисом" благодаря голу Себальоса на 88-й минуте.

Отчет о матче "Бетис" - "Реал"

Видеообзор матча "Бетис" - "Реал"

"Атлетик" на своем поле победил идущую третьей в Примере "Севилью", "Атлетико" дома скромно обыграл "Леванте".

Видеообзор матча "Атлетик" - "Севилья"

Видеообзор матча "Атлетико - "Леванте"

В Италии проходят матчи 1/8 финала Кубка страны. Путевки в четвертьфинал завоевали "Фиорентина", "Интер" и "Наполи".

"Реал" плотно заинтересовался форвардом "Дженоа" Кшиштофом Пентеком.

"Барселона" хочет в январе подписать нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте.

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