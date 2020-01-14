Главные новости дня: 13 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 января.
"Барселона" уволила Вальверде. Новым тренером назначен Кике Сетьен.
"Рубин" провел первую тренировку под руководством Слуцкого в Турции.
Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу.
Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго".
ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2024 года.
"Локомотив" объявил о продлении контракта с хавбеком Коломейцевым.
Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020.
"Севилья" объявила о переходе Кьяера в "Милан".
Тарасов отправился на сбор вместе с "Рубином".
СМИ узнали три причины отказа Хави возглавить "Барселону".
Зидан выигрывает трофей с "Реалом" в среднем каждые 19 матчей.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 13 января
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"Бавария" готова отпустить Мюллера на Олимпиаду
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Кике Сетьен возглавил "Барселону"
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"Барселона" уволила Вальверде
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Переговоры "Барселоны" о расторжении контракта с Вальверде затянулись
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1
"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А
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Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу
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Хавбек "Ромы" Дзаньоло пропустит около 6 месяцев из-за травмы
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Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго"
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Football Italia: "Милан" готов купить защитника "Тоттенхэма" Орье
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1
Хави: "Сетьен был бы хорошим тренером для "Барселоны"
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"Рубин" провел первую тренировку под руководством Слуцкого в Турции
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"Милан" объявил о переходе голкипера "Борнмута" Беговича
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Лукас Сантос поделился впечатлениями от пребывания в России
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Голкипер "Милана" Рейна отдан "Астон Вилле" в аренду
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Сорокин провел первую тренировку с "Краснодаром"
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Защитник "Ливерпуля" Робертсон поделился мнением о результатах команды нынешнем сезоне
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Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник
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"Спартак" в Абу-Даби будет заниматься по три раза в день
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Экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14