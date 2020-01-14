Главные новости дня: 13 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 13 января.

"Барселона" уволила Вальверде. Новым тренером назначен Кике Сетьен.

"Рубин" провел первую тренировку под руководством Слуцкого в Турции.

Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу.

Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго".

ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2024 года.

"Локомотив" объявил о продлении контракта с хавбеком Коломейцевым.

Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020.

"Севилья" объявила о переходе Кьяера в "Милан".

Тарасов отправился на сбор вместе с "Рубином".

СМИ узнали три причины отказа Хави возглавить "Барселону".

Зидан выигрывает трофей с "Реалом" в среднем каждые 19 матчей.

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