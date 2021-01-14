Главные новости дня: 13 января

Теги барселонабавария мюнхенманчестер ситипсжалексей березуцкийюрий семинмусса дембеле

Главные новости дня: 13 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 января.

"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании.

Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ, обыграв "Марсель" в матче за Суперкубок Франции.

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон".

"Ювентус" в дополнительное время обыграл "Дженоа" и добыл путевку в 1/4 финала Кубка Италии.

"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии.

"Хольштайн Киль" в серии пенальти выбил "Баварию" из Кубка Германии.

"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес.

"Атлетико" арендовал Муссу Дембеле.

Юрий Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения Савина.

"Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ.

Алексей Березуцкий покидает ЦСКА.

"Барселона" вступила в борьбу за Серхио Агуэро.

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"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании

"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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