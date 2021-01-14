Главные новости дня: 13 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 января.
"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании.
Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ, обыграв "Марсель" в матче за Суперкубок Франции.
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон".
"Ювентус" в дополнительное время обыграл "Дженоа" и добыл путевку в 1/4 финала Кубка Италии.
"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии.
"Хольштайн Киль" в серии пенальти выбил "Баварию" из Кубка Германии.
"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес.
"Атлетико" арендовал Муссу Дембеле.
Юрий Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения Савина.
"Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ.
Алексей Березуцкий покидает ЦСКА.
"Барселона" вступила в борьбу за Серхио Агуэро.
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 января
-
"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании
-
"Хольштайн Киль" в серии пенальти выбил "Баварию" из Кубка Германии
-
"Ювентус" в дополнительное время обыграл "Дженоа" и добыл путевку в 1/4 финала Кубка Италии
-
"Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Фулхэмом"
-
Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ, обыграв "Марсель" в матче за Суперкубок Франции
-
"Барселона" рассматривает трех претендентов на усиление левого фланга обороны
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Гвардиола прокомментировал победу над "Брайтоном"
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"Ювентус" объявил об аренде 19-летнего француза
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Журналист Фальк назвал пять кандидатов на пост тренера "Челси"
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СМИ: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА
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Миранчук сыграет против "Кальяри" в матче Кубка Италии
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ЦСКА сделал предложение по сенегальскому вингеру
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"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон"
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Куман уверен, что "Барса" подпишет трех игроков летом, однако Гарсию он хотел бы купить зимой
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"Спартак" объявил список футболистов на сборы в ОАЭ
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"Барселона" договорилась с Эриком Гарсией. Для переговоров с "Манчестер Сити" нужно одобрение от кандидатов в президенты
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"Лион" бесплатно подписал Слимани
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Официально: "Атлетико" арендовал Муссу Дембеле
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"Наполи" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18