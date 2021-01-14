Главные новости дня: 13 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 13 января.

"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" и вышла в финал Суперкубка Испании.

Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ, обыграв "Марсель" в матче за Суперкубок Франции.

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Брайтон".

"Ювентус" в дополнительное время обыграл "Дженоа" и добыл путевку в 1/4 финала Кубка Италии.

"Интер" на последних секундах дополнительного времени вырвал победу в 1/8 Кубка Италии.

"Хольштайн Киль" в серии пенальти выбил "Баварию" из Кубка Германии.

"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес.

"Атлетико" арендовал Муссу Дембеле.

Юрий Семин стал тренером-консультантом клуба Евгения Савина.

"Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ.

Алексей Березуцкий покидает ЦСКА.

"Барселона" вступила в борьбу за Серхио Агуэро.

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