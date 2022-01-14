Главные новости дня: 13 января

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Главные новости дня: 13 январяФото: твиттер "Атлетика"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 января.

"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

"Фиорентина" Кокорина выбила "Наполи" из Кубка Италии.

"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии.

Даниэль Фарке возглавил "Краснодар".

"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем.

Сержиу Оливейра - новый игрок "Ромы".

Люка Динь перешёл из "Эвертона" в "Астон Виллу".

Ультрас "Ювентуса" публично пожелали смерти президенту клуба.

Андрей Ещенко завершил игровую карьеру. Он вошел в тренерский штаб "Спартака".

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"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии

"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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