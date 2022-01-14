Главные новости дня: 13 января
Фото: твиттер "Атлетика"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 января.
"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.
"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги.
"Фиорентина" Кокорина выбила "Наполи" из Кубка Италии.
"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии.
Даниэль Фарке возглавил "Краснодар".
"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем.
Сержиу Оливейра - новый игрок "Ромы".
Люка Динь перешёл из "Эвертона" в "Астон Виллу".
Ультрас "Ювентуса" публично пожелали смерти президенту клуба.
Андрей Ещенко завершил игровую карьеру. Он вошел в тренерский штаб "Спартака".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
-
"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании
-
"Фиорентина" Кокорина выбила "Наполи" из Кубка Италии
-
Сборная России запланировала товарищескую игру перед матчем с Польшей
-
Карим Бензема стал лучшим французским игроком 2021 года
Лента новостей
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Главные новости дня: 13 января
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"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии
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Болельщики "Милана" посвятили Шевченко баннер на игре с "Дженоа"
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"Рубин" согласовал трансфер нападающего "Локомотива"
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Чернов: "Мне кажется, Головин очень сильно скучает по России"
-
"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
-
Роналду высказался о сравнениях с Леброном и Брэди
-
Кубок Африки: Камерун разгромил Эфиопию, Кабо-Верде уступил Буркина Фасо
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"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании
-
"Хетафе" арендовал двух игроков "Ромы"
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Посольство Украины просит Ла Лигу отображать Крым частью Украины на сайте турнира
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"Ахмат" хочет подписать вратаря сборной Беларуси и капитана молодежки "Шахтера"
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Бундеслига назвала лучшего игрока по итогам декабря
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"Фиорентина" Кокорина выбила "Наполи" из Кубка Италии
-
Месси рассказал о своем самочувствии после перенесенного коронавируса
-
"Эвертон" объявил об аренде форварда "Астон Виллы"
-
Роналду высказался о своем возрасте
-
Месси пропустит еще три игры
-
"Фиорентине" не поступали предложения по трансферу Влаховича
-
"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18