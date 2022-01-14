Главные новости дня: 13 января

Фото: твиттер "Атлетика"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 13 января.

"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

"Фиорентина" Кокорина выбила "Наполи" из Кубка Италии.

"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии.

Даниэль Фарке возглавил "Краснодар".

"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем.

Сержиу Оливейра - новый игрок "Ромы".

Люка Динь перешёл из "Эвертона" в "Астон Виллу".

Ультрас "Ювентуса" публично пожелали смерти президенту клуба.

Андрей Ещенко завершил игровую карьеру. Он вошел в тренерский штаб "Спартака".

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