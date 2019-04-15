Главные новости дня: 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В центральном матче 23-го тура РПЛ "Ростов" одержал победу над "Спартаком". В других матчах "Зенит" разгромил "Анжи", а "Краснодар" сыграл вничью с "Динамо".

В АПЛ главные претенденты на чемпионство - "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" одержали победы в своих матчах, обыграв "Челси" и "Кристал Пэлас" соответственно.

В Примере "Валенсия" разобралась с "Леванте" в рамках левантийского дерби (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Италии "Наполи" обыграл "Кьево" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Интер" добыл выездную победу над "Фрозиноне" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "Бавария" вернулась на первое место, разгромив "Фортуну", "Хоффенхайм" обыграл "Герту", а вот "Айнтрахт" проиграл "Аугсбургу".

Во Франции отметим крупное поражение ПСЖ от "Лилля".

С результатами 24-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

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