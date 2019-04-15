Главные новости дня: 14 апреля

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Главные новости дня: 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В центральном матче 23-го тура РПЛ "Ростов" одержал победу над "Спартаком". В других матчах "Зенит" разгромил "Анжи", а "Краснодар" сыграл вничью с "Динамо".

В АПЛ главные претенденты на чемпионство - "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" одержали победы в своих матчах, обыграв "Челси" и "Кристал Пэлас" соответственно.

В Примере "Валенсия" разобралась с "Леванте" в рамках левантийского дерби (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Италии "Наполи" обыграл "Кьево" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Интер" добыл выездную победу над "Фрозиноне" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "Бавария" вернулась на первое место, разгромив "Фортуну", "Хоффенхайм" обыграл "Герту", а вот "Айнтрахт" проиграл "Аугсбургу".

Во Франции отметим крупное поражение ПСЖ от "Лилля".

С результатами 24-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Лилль" отгрузил пять голов ПСЖ

"Лилль" отгрузил пять голов ПСЖ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
2 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Челси Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 33 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
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