Главные новости дня: 14 апреля
Сегодня, 14 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.
В центральном матче 23-го тура РПЛ "Ростов" одержал победу над "Спартаком". В других матчах "Зенит" разгромил "Анжи", а "Краснодар" сыграл вничью с "Динамо".
В АПЛ главные претенденты на чемпионство - "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" одержали победы в своих матчах, обыграв "Челси" и "Кристал Пэлас" соответственно.
В Примере "Валенсия" разобралась с "Леванте" в рамках левантийского дерби (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Италии "Наполи" обыграл "Кьево" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Интер" добыл выездную победу над "Фрозиноне" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Бундеслиге "Бавария" вернулась на первое место, разгромив "Фортуну", "Хоффенхайм" обыграл "Герту", а вот "Айнтрахт" проиграл "Аугсбургу".
Во Франции отметим крупное поражение ПСЖ от "Лилля".
С результатами 24-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 14 апреля
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"Валенсия" - "Леванте" - 3:1 (видеообзор матча Примеры)
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Клопп прокомментировал победу над "Челси"
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма"
-
Сарри о поражении от "Ливерпуля": "Челси" движется в правильном направлении"
-
"Рома" нашла нового голкипера
-
1
"Лилль" отгрузил пять голов ПСЖ
-
"Фрозиноне" - "Интер" - 1:3 (видеообзор матча Серии А)
-
"Валенсия" вышла победителем из левантийского дерби (видео голов)
-
"Интер" одержал победу над "Фрозиноне" (видео голов)
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"Арсенал" и "Десна" одержали победы в своих матчах, "Черноморец" сыграл вничью с "Олимпиком"
-
Кононов: "Все еще верю в чемпионство"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Лукаку
-
Карпин прокомментировал победу над "Спартаком"
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2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура
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Патрик Клюйверт сделал прогноз на победителя АПЛ
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"Лестер" хочет переманить Старриджа
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"Челси" имеет двух потенциальных покупателей
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"Кьево" - "Наполи" - 1:3 (видеообзор матча Серии А)
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Чуквуезе принес "Вильярреалу" победу над "Жироной" (видео гола)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|83
|2
|Ливерпуль
|33
|82
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал Лондон
|32
|63
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14