Главные новости дня: 14 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 апреля.

"Бавария" не собирается продавать "Барселоне" французского форварда Кингсли Комана.

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли рассказал, как он познакомился с форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем.

Известный актер Михаил Боярский предложил признать "Зенит" чемпионом России, если сезон не будет возобновлен.

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, почему в России резко увеличилось число заболевших коронавирусом.

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что он хочет возглавить петербургский клуб.

Оставшиеся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в новом формате.

В Бразилии неожиданно умер 22-летний футболист.

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев рассказал, что ему нравится в президенте России Владимире Путине.

"Барселона" и "Интер" могут поменяться нападающими в летнее трансферное окно.

Бывший президент "Барселоны" повторно высказался о коррупции в каталонском клубе.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru