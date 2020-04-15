Главные новости дня: 14 апреля

Теги барселонаалександр алиевалександр кержаковмарио балотелли

Главные новости дня: 14 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 апреля.

"Бавария" не собирается продавать "Барселоне" французского форварда Кингсли Комана.

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли рассказал, как он познакомился с форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем.

Известный актер Михаил Боярский предложил признать "Зенит" чемпионом России, если сезон не будет возобновлен.

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, почему в России резко увеличилось число заболевших коронавирусом.

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что он хочет возглавить петербургский клуб.

Оставшиеся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в новом формате.

В Бразилии неожиданно умер 22-летний футболист.

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев рассказал, что ему нравится в президенте России Владимире Путине.

"Барселона" и "Интер" могут поменяться нападающими в летнее трансферное окно.

Бывший президент "Барселоны" повторно высказался о коррупции в каталонском клубе.

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Бывший вице-президент "Барселоны" вновь высказался о коррупции в клубе

Бывший вице-президент "Барселоны" вновь высказался о коррупции в клубе

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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