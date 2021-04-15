Главные новости дня: 14 апреля

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Главные новости дня: 14 апреляФото: twitter.com/realmadrid

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 апреля.

"Ливерпуль" не смог одолеть "Реал" и вылетел из Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" снова обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов.

Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2020.

УЕФА может изменить правило выездного гола.

Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов РПЛ.

ЦСКА подтвердил уход Василия Березуцкого.

Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет.

Ханс-Дитер Флик покинет "Баварию" ради сборной Германии.

"Аякс" стал очередным претендентом на Хвичу Кварацхелию.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал" отстоял результат, "Манчестер Сити" снова сильнее: все результаты Лиги Чемпионов 14 апреля

"Реал" отстоял результат, "Манчестер Сити" снова сильнее: все результаты Лиги Чемпионов 14 апреля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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