Главные новости дня: 14 апреля

Фото: twitter.com/realmadrid

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 апреля.

"Ливерпуль" не смог одолеть "Реал" и вылетел из Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" снова обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов.

Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2020.

УЕФА может изменить правило выездного гола.

Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов РПЛ.

ЦСКА подтвердил уход Василия Березуцкого.

Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет.

Ханс-Дитер Флик покинет "Баварию" ради сборной Германии.

"Аякс" стал очередным претендентом на Хвичу Кварацхелию.

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