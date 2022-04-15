Главные новости дня: 14 апреля
Фото: твиттер "Рейнджерс"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 апреля.
Состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Стоит отметить неожиданный вылет "Барселоны" после поражения от "Айнтрахта", успех "РБ Лейпциг" в противостоянии с "Аталантой". Все результаты 1/4 финала Лиги Европы.
Состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги Конференций. "Рома" разгромила "Буде-Глимт", "Лестер" победил ПСВ. Все результаты 1/4 финала Лиги Конференций.
Определились полуфинальные пары Лиги Европы.
Определились полуфинальные пары Лиги Конференций.
Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов.
Полузащитник "Бока Хуниорс" Эдуардо Сальвио травмировал бывшую жену, задев ее автомобилем.
Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар отказался переходить в лондонский "Арсенал".
ФИФА утвердила даты проведения стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с участием сборной Украины.
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал, как он относится к идее с приглашением в венгерский клуб нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Полузащитник "Реала" Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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Провал "Барселоны", феерия "Вест Хэма", успех "РБ Лейпциг": результаты Лиги Европы 14 апреля
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Главные новости дня: 14 апреля
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Определились полуфинальные пары Лиги Европы
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Провал "Барселоны", феерия "Вест Хэма", успех "РБ Лейпциг": результаты Лиги Европы 14 апреля
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Определились полуфинальные пары Лиги Конференций
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Феерия "Ромы", успехи "Марселя" и "Лестера": результаты Лиги Конференций 14 апреля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18