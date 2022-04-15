Главные новости дня: 14 апреля

Фото: твиттер "Рейнджерс"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 14 апреля.

Состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Стоит отметить неожиданный вылет "Барселоны" после поражения от "Айнтрахта", успех "РБ Лейпциг" в противостоянии с "Аталантой". Все результаты 1/4 финала Лиги Европы.

Состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги Конференций. "Рома" разгромила "Буде-Глимт", "Лестер" победил ПСВ. Все результаты 1/4 финала Лиги Конференций.

Определились полуфинальные пары Лиги Европы.

Определились полуфинальные пары Лиги Конференций.

Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов.

Полузащитник "Бока Хуниорс" Эдуардо Сальвио травмировал бывшую жену, задев ее автомобилем.

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар отказался переходить в лондонский "Арсенал".

ФИФА утвердила даты проведения стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с участием сборной Украины.

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал, как он относится к идее с приглашением в венгерский клуб нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru