Главные новости дня: 14 августа
Подводим итоги вторника, 14-го августа.
Главным событием дня стал вылет московского "Спартака" из Лиги Чемпионов от греческого ПАОКа. Во многом судьбу этого противостояния предрешило удаление форварда "красно-белых" Луиса Адриано.
Отчет о матче "Спартак" - ПАОК
Видеообзор матча "Спартак" - ПАОК
В отличие от "Спартака", борьбу за выход в групповой этап ЛЧ продолжат киевское "Динамо", амстердамский "Аякс" и лиссабонская "Бенфика".
Таким образом, были сформированы все пары участников следующего раунда турнира.
Другой важной новостью дня стало приостановление Лионелем Месси своих выступлений за сборную Аргентины.
Из новостей трансферного рынка отметим следующие.
"Рома" подписала своего уже четырнадцатого новичка.
"Интер" продлил контракт с Лучано Спаллетти.
Денис Черышев ушел в аренду в "Валенсию".
"Милан" закрыл сделку по аренде Тьемуэ Бакайоко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|1
|3
|2
|Челси
|1
|3
|3
|Борнмут
|1
|3
|4
|Кристал Пэлас
|1
|3
|5
|Уотфорд
|1
|3
|6
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|7
|Тоттенхэм
|1
|3
|8
|Эвертон
|1
|1
|9
|Вулверхэмптон
|1
|1
|10
|Бернли
|1
|1
|11
|Саутгемптон
|1
|1
|12
|Арсенал Лондон
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|17
|Кардифф Сити
|1
|0
|18
|Фулхэм
|1
|0
|19
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
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