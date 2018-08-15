Главные новости дня: 14 августа

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Главные новости дня: 14 августаПодводим итоги вторника, 14-го августа.

Главным событием дня стал вылет московского "Спартака" из Лиги Чемпионов от греческого ПАОКа. Во многом судьбу этого противостояния предрешило удаление форварда "красно-белых" Луиса Адриано.

Отчет о матче "Спартак" - ПАОК

Видеообзор матча "Спартак" - ПАОК

В отличие от "Спартака", борьбу за выход в групповой этап ЛЧ продолжат киевское "Динамо", амстердамский "Аякс" и лиссабонская "Бенфика".

Таким образом, были сформированы все пары участников следующего раунда турнира.

Другой важной новостью дня стало приостановление Лионелем Месси своих выступлений за сборную Аргентины.

 

Из новостей трансферного рынка отметим следующие.

"Рома" подписала своего уже четырнадцатого новичка.

"Интер" продлил контракт с Лучано Спаллетти.

Денис Черышев ушел в аренду в "Валенсию".

"Милан" закрыл сделку по аренде Тьемуэ Бакайоко.

ПСЖ намерен провернуть очередной громкий трансфер. | soccernews.ru

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