Главные новости дня: 14 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 августа.

"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА.

"Извините, у нас нет лицензии на контент для взрослых": "Матч ТВ" потроллил "Порту" за срыв трансляции матча с "Краснодаром".

Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал".

Икарди блокирует свой переход в "Рому".

Алана Мамаева приехала в колонию в Белгородской области.

Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесён из-за Лиги Чемпионов.

"Динамо" Киев уволило главного тренера после провала в Лиге Чемпионов.

"Лион" купил 21-летнего игрока, совершив рекордный трансфер в истории клуба.

Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего.

"Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера.

СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ.

"Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара.

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