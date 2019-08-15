Главные новости дня: 14 августа

Теги ливерпульчелсиденис глушаковнеймарбарселона

Главные новости дня: 14 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 августа.

"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА.

"Извините, у нас нет лицензии на контент для взрослых": "Матч ТВ" потроллил "Порту" за срыв трансляции матча с "Краснодаром".

Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал".

Икарди блокирует свой переход в "Рому".

Алана Мамаева приехала в колонию в Белгородской области.

Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесён из-за Лиги Чемпионов.

"Динамо" Киев уволило главного тренера после провала в Лиге Чемпионов.

"Лион" купил 21-летнего игрока, совершив рекордный трансфер в истории клуба.

Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего.

"Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера.

СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ.

"Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Клопп выиграл 2-й трофей с "Ливерпулем"

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1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
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