Главные новости дня: 14 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 августа.
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА.
"Извините, у нас нет лицензии на контент для взрослых": "Матч ТВ" потроллил "Порту" за срыв трансляции матча с "Краснодаром".
Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал".
Икарди блокирует свой переход в "Рому".
Алана Мамаева приехала в колонию в Белгородской области.
Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесён из-за Лиги Чемпионов.
"Динамо" Киев уволило главного тренера после провала в Лиге Чемпионов.
"Лион" купил 21-летнего игрока, совершив рекордный трансфер в истории клуба.
Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего.
"Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера.
СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ.
"Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара.
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"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА
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Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал"
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"Реал" не собирается отпускать нападающего Винисиуса Жуниора в ПСЖ
-
"Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара
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Материал о футбольном "веселье"! Выделяем 10 самых курьезных случаев автоголов в истории футбола
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Главные новости дня: 14 августа
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Новичок ПСЖ Сарабия признался, что Мбаппе впечатлил его
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СМИ: Новым главным тренером киевского "Динамо" станет Алексей Михайличенко
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Полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт продлил контракт до 2022 года
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"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА
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Линекер раскритиковал формат проведения матча за Суперкубок УЕФА
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Зидан обсудил с Мане возможный переход в "Реал"
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Перишич сказал, что для успеха в Лиге чемпионов командам необходимы хорватские футболисты
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Травмированный голкипер "Динамо" поддержит команду вместе с болельщика
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Робин ван Перси рассказал о чувствах после перехода в "Манчестер Юнайтед"
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"Барселона" готова предложить ПСЖ Коутиньо и Ракитича в обмен на Неймара
-
Материал о футбольном "веселье"! Выделяем 10 самых курьезных случаев автоголов в истории футбола
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Медведев: "Ведем переговоры о товарищеском матче с основным составом "Барселоны"
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Дзаньоло продлил контракт с "Ромой" до 2024 года
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Фабрегас пропустит три матча Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32