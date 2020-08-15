Главные новости дня: 14 августа

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Главные новости дня: 14 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 августа.

"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ.

"Уфа" в матче с 5 голами и 2 удалениями одержала волевую победу над тульским "Арсеналом".

Хван Ин Бом стал игроком "Рубина".

Виллиан перешёл в "Арсенал".

АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона.

"Порту" подписал замену для Касильяса.

Пауло Дибала хочет зарабатывать в "Ювентусе" в 1,5 раза больше, чем предлагает клуб.

Доменико Тедеско заблокировал уход Георгия Джикии в "Наполи".

"Барселона" рассматривает трёх кандидатов на замену Кике Сетьену.

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Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" уволит Сетьена

Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" уволит Сетьена

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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