Главные новости дня: 14 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 августа.

"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ.

"Уфа" в матче с 5 голами и 2 удалениями одержала волевую победу над тульским "Арсеналом".

Хван Ин Бом стал игроком "Рубина".

Виллиан перешёл в "Арсенал".

АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона.

"Порту" подписал замену для Касильяса.

Пауло Дибала хочет зарабатывать в "Ювентусе" в 1,5 раза больше, чем предлагает клуб.

Доменико Тедеско заблокировал уход Георгия Джикии в "Наполи".

"Барселона" рассматривает трёх кандидатов на замену Кике Сетьену.

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