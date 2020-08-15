Главные новости дня: 14 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 августа.
"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов.
"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ.
"Уфа" в матче с 5 голами и 2 удалениями одержала волевую победу над тульским "Арсеналом".
Хван Ин Бом стал игроком "Рубина".
Виллиан перешёл в "Арсенал".
АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона.
"Порту" подписал замену для Касильяса.
Пауло Дибала хочет зарабатывать в "Ювентусе" в 1,5 раза больше, чем предлагает клуб.
Доменико Тедеско заблокировал уход Георгия Джикии в "Наполи".
"Барселона" рассматривает трёх кандидатов на замену Кике Сетьену.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов
-
"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ
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УЕФА наказал ПСЖ за поздний выход футболистов в игре против "Аталанты"
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Тедеско не будет руководить "Спартаком" в матче с "Ахматом"
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"Барселона" рассматривает трёх кандидатов на замену Сетьену
Лента новостей
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Главные новости дня: 14 августа
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2
Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" уволит Сетьена
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ЦСКА выделит 16 миллионов евро на три трансфера
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1
Впервые с 2006 года ни Месси, ни Роналду не сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов
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Бартомеу: "Некоторые решения уже приняты, другие - будут приняты"
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Сетьен прокомментировал разгромное поражение от "Баварии"
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1
"Барселона" впервые в истории пропустила восемь голов в матче Лиги Чемпионов
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1
Месси потерпел самое крупное поражение в карьере
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1
"Бавария" установила личный рекорд результативности в сезоне Лиги Чемпионов
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12
"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов
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Мюллер поднялся на третье место по голам в плей-офф Лиги Чемпионов
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"Манчестер Юнайтед" близок к покупке нападающего "Партизана"
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"Барселона" выпустила на матч с "Баварией" самый возрастной состав в своей истории
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"Бенфика" сообщила о переходе Вертонгена и еще двух футболистов
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3
"Барселона" впервые в истории пропустила 4 гола за тайм в Лиге Чемпионов
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"Спартак" намерен отдать Тиля в аренду
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Арбитр Федотов высказался об отмененном голе "Спартака" в ворота "Ахмата"
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"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ
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Дзюба пропустит матч с "Ростовом"
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Умтити заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18