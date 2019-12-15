Главные новости дня: 14 декабря

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Главные новости дня: 14 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 декабря.

"Ливерпуль" одержал очередную победу в АПЛ.

"Челси" проиграл "Борнмуту", "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем".

"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад".

"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников.

"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Фортуной" и возглавил Бундеслигу.

"Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо.

"Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер".

РПЛ опубликовала рейтинг футболистов, совершивших наибольшее количество отборов.

Определился соперник "Ливерпуля" по полуфиналу клубного чемпионата мира.

"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Аргентины.

"Манчестер Сити" попытается вернуть Джейдона Санчо.

Эден Азар пообещал вернуться в "Челси".

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Nattalia17
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 16 17
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
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