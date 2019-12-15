Главные новости дня: 14 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 декабря.
"Ливерпуль" одержал очередную победу в АПЛ.
"Челси" проиграл "Борнмуту", "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем".
"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад".
"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников.
"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Фортуной" и возглавил Бундеслигу.
"Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо.
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер".
РПЛ опубликовала рейтинг футболистов, совершивших наибольшее количество отборов.
Определился соперник "Ливерпуля" по полуфиналу клубного чемпионата мира.
"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Аргентины.
"Манчестер Сити" попытается вернуть Джейдона Санчо.
Эден Азар пообещал вернуться в "Челси".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо
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"Барселона" готовит жалобу по судейству в матче с "Реал Сосьедад"
-
"Челси" проиграл "Борнмуту", "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем" и другие результаты 17-го тура АПЛ
-
"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад"
-
"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги
Лента новостей
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Главные новости дня: 14 декабря
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"Сампдория" вырвала победу над "Дженоа"
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2
Зидан высказался о том, что у "Барселоны" на день больше отдыха перед класико
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1
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Анжер" и другие результаты 18-го тура Лиги 1
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1
Лэмпард планирует купить нового голкипера следующим летом
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1
"Реал" вступит в борьбу за лучшего бомбардира "РБ Лейпцига"
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2
Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит
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1
Определился соперник "Ливерпуля" по полуфиналу клубного чемпионата мира
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1
"Вест Хэм" переиграл "Саутгемптон" в матче АПЛ
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1
"Атлетик" и "Эйбар" поделили очки в матче Примеры
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1
"Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо
-
1
"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Фортуной" и возглавил Бундеслигу
-
1
Вальверде прокомментировал ничью с "Реал Сосьедад"
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2
"Барселона" готовит жалобу по судейству в матче с "Реал Сосьедад"
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1
Черышев не поможет "Валенсии" в матче с "Реалом"
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1
"Марсель" сыграл вничью с "Метцом"
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Орлов: "В "Газпроме" говорят, что Семак не поможет "Зениту" в еврокубках"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|7
|Вулверхэмптон
|16
|24
|8
|Тоттенхэм
|16
|23
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|16
|17
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9