Главные новости дня: 14 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 декабря.
Уткин указал на судейскую помощь "Зениту" в чемпионской гонке РПЛ.
Дортмундская "Боруссия" выбрала нового тренера.
Экс-тренер сборной Хорватии умер от коронавируса.
Названы лучшие свободные агенты, доступные для подписания в январе.
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.
ЦСКА определился с новым главным тренером.
Умер экс-тренер "Ливерпуля" Жерар Улье.
Французский суд приговорил двух россиян к тюремным срокам за избиение английского фаната на Евро-2016.
France Football назвал лучших футболистов в истории: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих.
Появился также второй и третий состав дрим-тим.
"Ювентус" предложил Дибале новый контракт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18