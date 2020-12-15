Главные новости дня: 14 декабря

Теги лионель мессикриштиану роналдужерар ульелев яшинпауло дибала

Главные новости дня: 14 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 декабря.

Уткин указал на судейскую помощь "Зениту" в чемпионской гонке РПЛ.

Дортмундская "Боруссия" выбрала нового тренера.

Экс-тренер сборной Хорватии умер от коронавируса.

Названы лучшие свободные агенты, доступные для подписания в январе.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА определился с новым главным тренером.

Умер экс-тренер "Ливерпуля" Жерар Улье.

Французский суд приговорил двух россиян к тюремным срокам за избиение английского фаната на Евро-2016.

France Football назвал лучших футболистов в истории: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих.

Появился также второй и третий состав дрим-тим.

"Ювентус" предложил Дибале новый контракт.

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France Football назвал лучших нападающих в истории

France Football назвал лучших нападающих в истории

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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