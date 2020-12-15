Главные новости дня: 14 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 декабря.



Уткин указал на судейскую помощь "Зениту" в чемпионской гонке РПЛ.

Дортмундская "Боруссия" выбрала нового тренера.



Экс-тренер сборной Хорватии умер от коронавируса.



Названы лучшие свободные агенты, доступные для подписания в январе.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА определился с новым главным тренером.

Умер экс-тренер "Ливерпуля" Жерар Улье.

Французский суд приговорил двух россиян к тюремным срокам за избиение английского фаната на Евро-2016.

France Football назвал лучших футболистов в истории: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих.



Появился также второй и третий состав дрим-тим.