Главные новости дня: 14 декабря

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Главные новости дня: 14 декабря

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 декабря.

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0.

В матче за Кубок Диего Марадоны "Барселона" проиграла аргентинской "Боке Хуниорс".

"Пари Сен-Жермен" предложил нападающему Килиану Мбаппе самую высокую зарплату в команде.

FIFA и FIFPro огласили список футболистов, которые могут быть включены в символическую сборную мира 2021 года.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун отклонил предложение о продлении контракта.

38-летний Юрий Жирков готов завершить карьеру, но при одном условии.

В "Ференцвароше" отреагировали на слухи о назначении Станислава Черчесова.

Стало известно, когда "Спартак" уволит главного тренера команды Руя Виторию.

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро в среду, 15 декабря, объявит о завершении карьеры.

"Реал" не будет спешить с подписанием контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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