Главные новости дня: 14 декабря
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 декабря.
В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0.
В матче за Кубок Диего Марадоны "Барселона" проиграла аргентинской "Боке Хуниорс".
"Пари Сен-Жермен" предложил нападающему Килиану Мбаппе самую высокую зарплату в команде.
FIFA и FIFPro огласили список футболистов, которые могут быть включены в символическую сборную мира 2021 года.
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун отклонил предложение о продлении контракта.
38-летний Юрий Жирков готов завершить карьеру, но при одном условии.
В "Ференцвароше" отреагировали на слухи о назначении Станислава Черчесова.
Стало известно, когда "Спартак" уволит главного тренера команды Руя Виторию.
Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро в среду, 15 декабря, объявит о завершении карьеры.
"Реал" не будет спешить с подписанием контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18