Главные новости дня: 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Начнем с поединков 1/16 финала Лиги Европы. "Краснодар" не смог одолеть на своем стадионе "Байер", а донецкий "Шахтер" добыл боевую ничью в матче с "Айнтрахтом".

Также стоит отметить победу БАТЭ над "Арсеналом" и ожидаемые победы "Наполи" и "Челси" в своих матчах.

Павел Мамаев принял участие в матче в "Бутырке" и забил семь голов.

Суд назначил дату для рассмотрения апелляции Кокорина и Мамаева.

Ветеран "Рубина" сесар Навас объявил о завершении карьеры.

Капитан "Реала" Серхио Рамос в интервью заявил, что намеренно получил желтую карточку в игре с "Аяксом", чем позже заинтересовался УЕФА.

"Монако" объявил о том, что вице-президент клуба Вадим Васильев покидает свой пост.

"Атлетико" продлил до 2022 года контракт с тренером Диего Симеоне.

И напоследок, появились претенденты на проведение ЧМ-2030.

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