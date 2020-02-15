Главные новости дня: 14 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 февраля.
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона.
"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей.
Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта".
"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей.
"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ.
ПСЖ - самый финансово стабильный клуб мира, "Барселона" не попала в топ-10.
Названы пять самых финансово стабильных клубов России.
В Италии готовят реформу использования системы VAR.
Унаи Эмери может вернуться в "Севилью".
Роналду, Бэйл и Месси - в топ-10 футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 14 февраля
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Вальверде назвал фаворита в борьбе за победу в Примере
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Тебас: "УЕФА наконец принимает решительные меры"
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"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ
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Гвардиола задумался над уходом из "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
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"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей
-
"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей
-
Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта"
-
"Рубин" мемом отреагировал на исключение "Манчестер Сити" из еврокубков
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Торбинский перебрался в США
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"Рома" намерена избавиться от Пасторе
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Если "Манчестер Сити" проиграет апелляцию, то в Лигу Чемпионов попадет пятое место АПЛ
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Виллиан не хочет переходить в "Ювентус" из-за Сарри
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Холанд - лучший футболист Бундеслиги в январе
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"Манчестер Сити" обратится в CAS из-за исключения из еврокубков
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"Челси" выйдет из борьбы за Санчо
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"Ювентус" не утратил интереса к Икарди
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Тульский "Арсенал" может подписать Лодыгина
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Хамес вернулся в строй, но вряд ли сыграет против "Сельты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18