Главные новости дня: 14 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 февраля.

УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона.

"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей.

Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта".

"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей.

"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ.

ПСЖ - самый финансово стабильный клуб мира, "Барселона" не попала в топ-10.

Названы пять самых финансово стабильных клубов России.

В Италии готовят реформу использования системы VAR.

Унаи Эмери может вернуться в "Севилью".

Роналду, Бэйл и Месси - в топ-10 футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса.

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