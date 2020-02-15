Главные новости дня: 14 февраля

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Главные новости дня: 14 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 февраля.

УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона.

"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей.

Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта".

"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей.

"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ.

ПСЖ - самый финансово стабильный клуб мира, "Барселона" не попала в топ-10.

Названы пять самых финансово стабильных клубов России.

В Италии готовят реформу использования системы VAR.

Унаи Эмери может вернуться в "Севилью".

Роналду, Бэйл и Месси - в топ-10 футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ

"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
8 Эвертон Эвертон 26 36
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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