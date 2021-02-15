Главные новости дня: 14 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 февраля.

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера.

"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс".

"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева.

Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио".

"Аталанта" в гостях в концовке дожала "Кальяри". Миранчук отдал голевую передачу.

"Монако" без Головина едва не проиграл "Лорьяну".

"Бавария" официально объявила о подписании Дайота Упамекано.

Матч Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" на грани срыва.

Квинси Промесу оформили российскую визу.

"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно.

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе может вернуться в Аргентину.

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