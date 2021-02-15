Главные новости дня: 14 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 февраля.
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера.
"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс".
"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева.
Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио".
"Аталанта" в гостях в концовке дожала "Кальяри". Миранчук отдал голевую передачу.
"Монако" без Головина едва не проиграл "Лорьяну".
"Бавария" официально объявила о подписании Дайота Упамекано.
Матч Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" на грани срыва.
Квинси Промесу оформили российскую визу.
"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно.
Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе может вернуться в Аргентину.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 14 февраля
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"Лилль" и "Лион" теряют очки, ПСЖ уже второй: все результаты 25-го тура Лиги 1
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"Марсель" вдевятером удержал ничью в матче с "Бордо"
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"Бетис" добыл выездную победу над "Вильярреалом"
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Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"
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1
Пьянич недоволен своим положением в "Барселоне"
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Аршавин высказался об отсутствии Кокорина в составе "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
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"Эвертон" проиграл "Фулхэму" в матче АПЛ
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Зидан прокомментировал очередную травму Карвахаля
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Московское "Динамо" нацелилось на защитника "Байера"
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"Бавария" подпишет защитника из Чемпионшипа
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Матч Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" на грани срыва
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"Ростов" подпишет форварда софийского ЦСКА
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Киевское "Динамо" сохраняет лидерство, "Шахтер" теряет очки в матче с аутсайдером: все результаты 14-го тура УПЛ
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Гюндоган хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити"
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"Айнтрахт" обыграл "Кельн", "Вольфсбург" и гладбахская "Боруссия" поделили очки
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1
Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"
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Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"
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"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"
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Лидер чемпионата Франции не смог победить середняка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18