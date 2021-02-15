Главные новости дня: 14 февраля

Теги реал мадридинтер миланманчестер юнайтедаталантадайот упамеканоквинси промес

Главные новости дня: 14 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 февраля.

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера.

"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс".

"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева.

Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио".

"Аталанта" в гостях в концовке дожала "Кальяри". Миранчук отдал голевую передачу.

"Монако" без Головина едва не проиграл "Лорьяну".

"Бавария" официально объявила о подписании Дайота Упамекано.

Матч Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" на грани срыва.

Квинси Промесу оформили российскую визу.

"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно.

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе может вернуться в Аргентину.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"

Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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