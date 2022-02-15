Главные новости дня: 14 февраля
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 февраля.
В чемпионате Испании "Мальорка" обыграла "Атлетик". Результаты 24-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Италии "Фиорентина" победила "Специю". Результаты 25-го тура Серии А.
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжит карьеру в мадридском "Реале".
"Пари Сен-Жермен" не собирается приобретать португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби может покинуть клуб.
"Ференцварош" объявил о переходе бразильского нападающего.
Дисциплинарный комитет ФИФА огласил свое решение по прерванному матчу квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.
Санкт-Петербург может лишиться права проведения финального матча Лиги чемпионов.
"Зенит" заинтересован в подписании защитника леверкузенского "Байера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18