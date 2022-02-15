Главные новости дня: 14 февраля

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 февраля.

В чемпионате Испании "Мальорка" обыграла "Атлетик". Результаты 24-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии "Фиорентина" победила "Специю". Результаты 25-го тура Серии А.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжит карьеру в мадридском "Реале".

"Пари Сен-Жермен" не собирается приобретать португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби может покинуть клуб.

"Ференцварош" объявил о переходе бразильского нападающего.

Дисциплинарный комитет ФИФА огласил свое решение по прерванному матчу квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Санкт-Петербург может лишиться права проведения финального матча Лиги чемпионов.

"Зенит" заинтересован в подписании защитника леверкузенского "Байера".

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