Главные новости дня: 14 февраля

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Главные новости дня: 14 февраля

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 февраля.

В чемпионате Испании "Мальорка" обыграла "Атлетик". Результаты 24-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Италии "Фиорентина" победила "Специю". Результаты 25-го тура Серии А.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжит карьеру в мадридском "Реале".

"Пари Сен-Жермен" не собирается приобретать португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби может покинуть клуб.

"Ференцварош" объявил о переходе бразильского нападающего. 

Дисциплинарный комитет ФИФА огласил свое решение по прерванному матчу квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Санкт-Петербург может лишиться права проведения финального матча Лиги чемпионов.

"Зенит" заинтересован в подписании защитника леверкузенского "Байера".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Потеря "Реала", спасение "Барселоны", камбэк "Атлетико": результаты 24-го тура Ла Лиги

Потеря "Реала", спасение "Барселоны", камбэк "Атлетико": результаты 24-го тура Ла Лиги

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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