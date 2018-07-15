Главные новости дня: 14 июля
В субботу, 14 июля, прошёл тридцать первый день Чемпионата Мира 2018 года, по итогам которого был определён бронзовый призёр турнира. За медали сражались сборные Бельгии и Англии. "Красные дьяволы" в отличие от "трёх львов" сумели реализовать свои моменты, поэтому впервые в своей истории попали в тройку лучших команд планеты.
Отчёт о матче Бельгия - Англия
Видеообзор матча Бельгия - Англия
ФИФА назвала лучшего игрока матча Бельгия - Англия
Кстати, в этой игре не обошлось без рекордов. Защитник Томас Менье забил самый быстрый гол бельгийцев на мундиалях, а сама сборная повторила достижение Франции и Италии по числу забивающих футболистов в течение одного ЧМ.
Много внимания в субботу было уделено грядущему финалу мирового первенства. Предлагаем Вам ознакомиться с информацией из тренировочных лагерей сборных Франции и Хорватии, а также с превью и промо-роликом к главному поединку Чемпионата Мира.
Ну и ещё несколько интересных публикаций о финале ЧМ-2018 в традиционной подборке.
Сборная Франции: путь к финалу ЧМ-2018
Сборная Хорватии: путь к финалу ЧМ-2018
Кремль озвучил планы Путина на финал ЧМ-2018
Звезда сериала "Игра престолов" посетит финал ЧМ-2018
Модрич выиграл десять последних финалов
В связи с грядущим завершением главного турнира лета официальные лица начали делать важные заявления. Предлагаем Вам ознакомиться с выступлениями президента России Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино.
Что касается клубных дел, то в субботу в центре внимания был "Челси". Во-первых, "синие" наконец-то объявили о назначении на пост главного тренера Маурицио Сарри, во-вторых, закрыли трансфер полузащитника Жоржиньо, а вот вечером настроение болельщиков "синих" явно испортилось - о желании покинуть клуб объявил Эден Азар.
Пару слов о российском футболе. Александр Головин отказал двум английским грандам ради "Ювентуса", "Локомотив" продлил контракт с Дмитрием Тарасовым, а Артём Дзюба привлёк внимание ещё одного клуба АПЛ. Кстати, Рио Фердинанд готов помочь форварду сборной России с трудоустройством на Туманном Альбионе.
И напоследок рекомендуем Вам заценить символическую сборную 1/2 финала Чемпионата Мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31