Главные новости дня: 14 июля

В субботу, 14 июля, прошёл тридцать первый день Чемпионата Мира 2018 года, по итогам которого был определён бронзовый призёр турнира. За медали сражались сборные Бельгии и Англии. "Красные дьяволы" в отличие от "трёх львов" сумели реализовать свои моменты, поэтому впервые в своей истории попали в тройку лучших команд планеты.

Отчёт о матче Бельгия - Англия

Видеообзор матча Бельгия - Англия

ФИФА назвала лучшего игрока матча Бельгия - Англия

Кстати, в этой игре не обошлось без рекордов. Защитник Томас Менье забил самый быстрый гол бельгийцев на мундиалях, а сама сборная повторила достижение Франции и Италии по числу забивающих футболистов в течение одного ЧМ.

Много внимания в субботу было уделено грядущему финалу мирового первенства. Предлагаем Вам ознакомиться с информацией из тренировочных лагерей сборных Франции и Хорватии, а также с превью и промо-роликом к главному поединку Чемпионата Мира.

Ну и ещё несколько интересных публикаций о финале ЧМ-2018 в традиционной подборке.

Сборная Франции: путь к финалу ЧМ-2018

Сборная Хорватии: путь к финалу ЧМ-2018

Кремль озвучил планы Путина на финал ЧМ-2018

Звезда сериала "Игра престолов" посетит финал ЧМ-2018

Модрич выиграл десять последних финалов

В связи с грядущим завершением главного турнира лета официальные лица начали делать важные заявления. Предлагаем Вам ознакомиться с выступлениями президента России Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино.

Что касается клубных дел, то в субботу в центре внимания был "Челси". Во-первых, "синие" наконец-то объявили о назначении на пост главного тренера Маурицио Сарри, во-вторых, закрыли трансфер полузащитника Жоржиньо, а вот вечером настроение болельщиков "синих" явно испортилось - о желании покинуть клуб объявил Эден Азар.

Пару слов о российском футболе. Александр Головин отказал двум английским грандам ради "Ювентуса", "Локомотив" продлил контракт с Дмитрием Тарасовым, а Артём Дзюба привлёк внимание ещё одного клуба АПЛ. Кстати, Рио Фердинанд готов помочь форварду сборной России с трудоустройством на Туманном Альбионе.

И напоследок рекомендуем Вам заценить символическую сборную 1/2 финала Чемпионата Мира.

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