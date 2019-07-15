Главные новости дня: 14 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 июля.

В Российской Премьер-Лиге были сыграны три матча 1-го тура.

Действующий чемпион "Зенит" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. У питерцев отличились Ерохин и Дзюба.

Едва не вылетевшие в прошлом сезоне "Крылья Советов" сенсационно обыграли ЦСКА. Дубль у Соболева.

"Ахмат" дома был сильнее "Краснодара". Особенно постарался Бериша.

На Кубке африканских наций определились финалисты. Сначала Сенегал победил Тунис, а затем Алжир обыграл Нигерию.

"Барселона" представила новичка форварда Антуана Гризманна. Также каталонцы объяснили, где взяли деньги на трансфер француза.

Сразу пять английских топ-клубов хотят купить форварда ЦСКА Федора Чалова.

ПСЖ собирается помочь мальчику, которого изнасиловали в школе.

Нападающий ПСЖ Неймар должен огромную сумму испанской налоговой.

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