Главные новости дня: 14 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 июля.
В Российской Премьер-Лиге были сыграны три матча 1-го тура.
Действующий чемпион "Зенит" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. У питерцев отличились Ерохин и Дзюба.
Едва не вылетевшие в прошлом сезоне "Крылья Советов" сенсационно обыграли ЦСКА. Дубль у Соболева.
"Ахмат" дома был сильнее "Краснодара". Особенно постарался Бериша.
На Кубке африканских наций определились финалисты. Сначала Сенегал победил Тунис, а затем Алжир обыграл Нигерию.
"Барселона" представила новичка форварда Антуана Гризманна. Также каталонцы объяснили, где взяли деньги на трансфер француза.
Сразу пять английских топ-клубов хотят купить форварда ЦСКА Федора Чалова.
ПСЖ собирается помочь мальчику, которого изнасиловали в школе.
Нападающий ПСЖ Неймар должен огромную сумму испанской налоговой.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 14 июля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32