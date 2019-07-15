Главные новости дня: 14 июля

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Главные новости дня: 14 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 июля.

В Российской Премьер-Лиге были сыграны три матча 1-го тура.

Действующий чемпион "Зенит" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. У питерцев отличились Ерохин и Дзюба. 

Едва не вылетевшие в прошлом сезоне "Крылья Советов" сенсационно обыграли ЦСКА. Дубль у Соболева.

"Ахмат" дома был сильнее "Краснодара". Особенно постарался Бериша.

На Кубке африканских наций определились финалисты. Сначала Сенегал победил Тунис, а затем Алжир обыграл Нигерию.

"Барселона" представила новичка форварда Антуана Гризманна. Также каталонцы объяснили, где взяли деньги на трансфер француза.

Сразу пять английских топ-клубов хотят купить форварда ЦСКА Федора Чалова.

ПСЖ собирается помочь мальчику, которого изнасиловали в школе.

Нападающий ПСЖ Неймар должен огромную сумму испанской налоговой.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Краснодар" проиграл "Ахмату" в стартовом матче РПЛ

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1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
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