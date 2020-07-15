Главные новости дня: 14 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 июля.

"Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет.

"Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак" поборются за игрока "Уфы"

Дембеле приступил к тренировкам с "Барселоной".

Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21.

ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии.

"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"

"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ.

Товарищеский матч в России завершился дракой футболиста и судьи (видео).

Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина.

"Сельта" назвала диагноз Смолова.

Белотти повторил клубный рекорд "Торино" 43-летней давности.

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