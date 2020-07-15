Главные новости дня: 14 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 июля.
"Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет.
"Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак" поборются за игрока "Уфы"
Дембеле приступил к тренировкам с "Барселоной".
Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21.
ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии.
"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ.
Товарищеский матч в России завершился дракой футболиста и судьи (видео).
Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина.
"Сельта" назвала диагноз Смолова.
Белотти повторил клубный рекорд "Торино" 43-летней давности.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет
-
"Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак" поборются за игрока "Уфы"
-
Дембеле приступил к тренировкам с "Барселоной"
-
Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21
-
ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии
Лента новостей
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Главные новости дня: 14 июля
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"Бенфика" обыграла "Виторию", не позволив "Порту" досрочно оформить чемпионство
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Алексей Миранчук прокомментировал трансферные слухи
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"Аталанта" разгромила "Брешию" в Серии А
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Малком показал фото с кубком РПЛ
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"Челси" минимально обыграл "Норвич" в АПЛ
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Артета одобрил решение CAS по делу "Манчестер Сити"
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Аллана может стать игроком "Эвертона"
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"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд
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"Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет
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Баринов рассказал, получает ли он угрозы от болельщиков "Спартака"
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ЦСКА и "Сан-Лоренцо" продолжают переговоры о трансфере Гайча
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"Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак" поборются за игрока "Уфы"
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Уткин о Савине: "Он пытается быть и болью, и врачом. Сейчас другого такого нет"
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Бывший клуб Слуцкого "Халл Сити" проиграл "Уигану". В матче было забито 8 голов
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В АПЛ выявлен случай заражения коронавирусом
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Адиев высказался о слухах про "Арсенал"
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Дембеле приступил к тренировкам с "Барселоной"
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Савин призвал РФС обратиться в правоохранительные органы расследовать смерть игрока "Локомотива"
-
"Милан" выкупить у "Севильи" Кьера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18