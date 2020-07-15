Главные новости дня: 14 июля

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Главные новости дня: 14 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 14 июля.

"Валенсия" намерена расстаться с тремя игроками. Черышева среди них нет.

"Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак" поборются за игрока "Уфы"

Дембеле приступил к тренировкам с "Барселоной".

Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21.

ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии.

"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"

"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ.

Товарищеский матч в России завершился дракой футболиста и судьи (видео).

Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина.

"Сельта" назвала диагноз Смолова.

Белотти повторил клубный рекорд "Торино" 43-летней давности.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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