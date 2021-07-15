Главные новости дня: 14 июля

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Главные новости дня: 14 июляФото: твиттер ПСЖ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 июля.

"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер.

Топ-10 свободных агентов на данных момент.

Джанлуиджи Доннарумма - игрок ПСЖ.

Назван лучший гол Евро-2020.

Ла Лига не намерена менять формат.

"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Маркуса Рэшфорда.

Лионель Месси согласовал контракт с "Барселоной".

Переход Николы Влашича в "Милан" оказался под угрозой срыва.   

"Атлетико" и "Барселона" приблизились к суперобмену.

ЦСКА готов расстаться с тремя легионерами.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер

"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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