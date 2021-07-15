Главные новости дня: 14 июля

Фото: твиттер ПСЖ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 июля.

"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер.

Топ-10 свободных агентов на данных момент.

Джанлуиджи Доннарумма - игрок ПСЖ.

Назван лучший гол Евро-2020.

Ла Лига не намерена менять формат.

"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Маркуса Рэшфорда.

Лионель Месси согласовал контракт с "Барселоной".

Переход Николы Влашича в "Милан" оказался под угрозой срыва.

"Атлетико" и "Барселона" приблизились к суперобмену.

ЦСКА готов расстаться с тремя легионерами.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru