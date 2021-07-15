Главные новости дня: 14 июля
Фото: твиттер ПСЖ
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 14 июля.
"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер.
Топ-10 свободных агентов на данных момент.
Джанлуиджи Доннарумма - игрок ПСЖ.
Назван лучший гол Евро-2020.
Ла Лига не намерена менять формат.
"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Маркуса Рэшфорда.
Лионель Месси согласовал контракт с "Барселоной".
Переход Николы Влашича в "Милан" оказался под угрозой срыва.
"Атлетико" и "Барселона" приблизились к суперобмену.
ЦСКА готов расстаться с тремя легионерами.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 14 июля
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Старфельт близок к уходу из "Рубина"
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Алана Мамаева требует алиментов от футболиста
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Гендиректор "Рубина" не хотел бы, чтобы Слуцкий ушел в сборную России
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Спортивный директор "Рубина" выступает против изменения формата РПЛ
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Витория прокомментировал победу над "Рубином"
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Ракицкий сделал заявление о своем будущем
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Федун: "Рубин" поддавался "Спартаку"
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Черевченко высказался о возможном приглашении в сборную России
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Геркус отреагировал на первые результаты "Спартака" под руководством Витории
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"Милан" отказал ПСЖ в трансфере Тео Эрнандеса
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"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер
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Мальдини высказался о предстоящем переходе Жиру в "Милан"
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Серия А объявила календарь на сезон-2021/22
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Доннарумма определился с игровым номером в ПСЖ
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"Атлетико" может включить еще одного игрока в обмен Гризманна на Сауля
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В "Рубине" рассказали, сколько им поступило предложений по Хвиче
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1
Компании Черчесова отказали в льготной покупке земли для разведения рыбы
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"Рубин" опровергает интерес к Дзагоеву
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Официально: Доннарумма - игрок ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18