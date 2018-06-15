Главные новости дня: 14 июня

В четверг, 14 июня стартовал Чемпионат Мира-2018!

В первом матче турнира сборная России уничтожила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Отчет о матче Россия - Саудовская Аравия

Видео голов матча Россия - Саудовская Аравия

Лучшим игроком этого матча признан Денис Черышев, хотя стоит отметить отличную игру Александра Головина. Из неприятных новостей для россиян стоит отметить очередную травму Алана Дзагоева. Форвард сборной России Артем Дзюба забил отличный гол головой, который восхитил легендарного Гари Линекера.

Эта победа стала самой крупной для страны-хозяйки Чемпионата Мира в стартовом матче с 1934 года, а Черчесова поздравил с победой личным звонком Путин.

Победу россиян оценил даже Моуринью, которого особенно восхитила игра Головина. Но сеу Жозе также предостерег команду Черчесова от самоуверенности, отметив, что Египет и Уругвай гораздо сильнее аравицев.

Впрочем не обошлось и без негативных моментов:

- легендарного Марадону не пустили на парковку "Лужников";

- фанаты после матча были вынуждены ломать ограждения, чтобы уехать домой.

В клубном футболе "Реал" представил нового тренера Хулена Лопетеги, из-за увольнения которого Серхио Рамос едва не подрался с президентом федерации.

Главный соперник мадридцев "Барселона" пока не может закрыть трансфер Гризманна. Более того, Антуан намекнул, что может остаться в "Атлетико", что многие приняли за окончательное решение.

Не забывайте включать Вангу в Турнире Прогнозов, чтобы не остаться без ценного подарка. | soccernews.ru