Главные новости дня: 14 июня

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Главные новости дня: 14 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 июня.

France Football назвал лучшего футболиста в истории Африки.

Азар в ближайшие дни определится с игровым номером.

"Тоттенхэм" представил список желаемых трансферов

Официально: Марадона покинул "Дорадос".

Роналду потерял статус самого дорогого футболиста Португалии.

РПЛ выступила против реформирования Лиги чемпионов.

Стало известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО, а после адвокат сообщил, когда они отправятся в колонию.

Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо.

Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии.

Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20.

Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии.

ПСЖ предложил "Наполи" за Инсинье 100 миллионов евро.

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"Севилья" должна продать двух игроков, чтобы купить Промеса

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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