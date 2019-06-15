Главные новости дня: 14 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 июня.
France Football назвал лучшего футболиста в истории Африки.
Азар в ближайшие дни определится с игровым номером.
"Тоттенхэм" представил список желаемых трансферов
Официально: Марадона покинул "Дорадос".
Роналду потерял статус самого дорогого футболиста Португалии.
РПЛ выступила против реформирования Лиги чемпионов.
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО, а после адвокат сообщил, когда они отправятся в колонию.
Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо.
Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии.
Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20.
Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии.
ПСЖ предложил "Наполи" за Инсинье 100 миллионов евро.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 июня
-
"Севилья" должна продать двух игроков, чтобы купить Промеса
-
Азар в ближайшие дни определится с игровым номером
-
Рабьо: "Ювентус" связывался со мной, мы провели разговор, но ничего не могу сказать"
-
Игрок "Анжи" Калошин проходит просмотр в "Ахмате"
-
"Тоттенхэм" представил список желаемых трансферов
-
Хадсон-Одои: "Я поклонник Марадоны, но в команде Месси"
-
"Севилья" анонсировала необычный трансфер
-
Дортмундская "Боруссия" хочет вернуть Хуммельса
-
ПСЖ предложил "Наполи" за Инсинье 100 миллионов евро
-
"Айнтрахт" объявил о подписании Деяна Йовелича
-
Монтелла продолжит работать с "Фиорентиной" в следующем сезоне
-
Суарес: "Дни после поражения от "Ливерпуля" в ЛЧ были самыми худшими в карьере"
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1
Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии
-
Экс-игрок "Локомотива" Касаев перейдет в "Авангард"
-
Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20
-
Роналду в инстаграме собрал все свои достижения за минувший сезон
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Тотти недоволен своим положение в "Роме"
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"Ювентус" согласовал с Сарри контракт по схеме 2+1
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Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16