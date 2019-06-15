Главные новости дня: 14 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 14 июня.

France Football назвал лучшего футболиста в истории Африки.

Азар в ближайшие дни определится с игровым номером.

"Тоттенхэм" представил список желаемых трансферов

Официально: Марадона покинул "Дорадос".

Роналду потерял статус самого дорогого футболиста Португалии.

РПЛ выступила против реформирования Лиги чемпионов.

Стало известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО, а после адвокат сообщил, когда они отправятся в колонию.

Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо.

Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии.

Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20.

Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии.

ПСЖ предложил "Наполи" за Инсинье 100 миллионов евро.

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