Главные новости дня: 14 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 июня.

В 28-м туре чемпионата Испании "Реал" уверенно обыграл "Эйбар". Рамос вышел на второе место по числу голов среди защитников в чемпионате Испании.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд в чемпионате Испании.

"Зенит" не спешит продлевать контракт с нападающим Александром Кокориным. При этом петербургский клуб не собирается покупать форварда "Ростова" Элдора Шомуродова.

"Динамо" разгромило "Спартак" в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата России.

"Челси" в товарищеском матче уничтожил "Куинз Парк Рейнджерс".

Жена Дмитрия Тарасова поругалась с подписчиком в социальной сети.

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не хочет покидать миланский клуб.

Русская жена Зе Луиша исполнила зажигательный танец на берегу Атлантического океана.

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