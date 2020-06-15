Главные новости дня: 14 июня

Теги реал мадридспартак москваалександр кокоринлионель мессичелси

Главные новости дня: 14 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 14 июня.

В 28-м туре чемпионата Испании "Реал" уверенно обыграл "Эйбар"Рамос вышел на второе место по числу голов среди защитников в чемпионате Испании.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд в чемпионате Испании.

"Зенит" не спешит продлевать контракт с нападающим Александром Кокориным. При этом петербургский клуб не собирается покупать форварда "Ростова" Элдора Шомуродова.

"Динамо" разгромило "Спартак" в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата России.

"Челси" в товарищеском матче уничтожил "Куинз Парк Рейнджерс".

Жена Дмитрия Тарасова поругалась с подписчиком в социальной сети.

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не хочет покидать миланский клуб.

Русская жена Зе Луиша исполнила зажигательный танец на берегу Атлантического океана.

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Жена Тарасова нагрубила подписчику в Instagram в ответ на шутку о ее сестрах

Жена Тарасова нагрубила подписчику в Instagram в ответ на шутку о ее сестрах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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