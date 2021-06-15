Главные новости дня: 14 июня

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 июня.

Варан не хочет продлевать контракт с "Реалом".

Ляпорт хочет перейти в "Барселону".

Исторический гол Шика, победа Словакии и нули в Севилье. Все результаты Евро-2020 14 июня.

Роналду высказался о своем будущем.

Бузова - Губерниеву: "Дмитрий, вы - дно".

В "Спартаке" рассказали о планах на летнее трансферное окно.

"Севилья" может купить российского таланта.

"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера.

Витория рассказал о планах работы в "Спартаке".

Зидан - журналисту: "Твоя работа - позор. Пойдем поговорим без камер".

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