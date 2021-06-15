Главные новости дня: 14 июня
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 июня.
Варан не хочет продлевать контракт с "Реалом".
Ляпорт хочет перейти в "Барселону".
Исторический гол Шика, победа Словакии и нули в Севилье. Все результаты Евро-2020 14 июня.
Роналду высказался о своем будущем.
Бузова - Губерниеву: "Дмитрий, вы - дно".
В "Спартаке" рассказали о планах на летнее трансферное окно.
"Севилья" может купить российского таланта.
"Барселона" определилась с соперником по Кубку Гампера.
Витория рассказал о планах работы в "Спартаке".
Зидан - журналисту: "Твоя работа - позор. Пойдем поговорим без камер".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Ляпорт прокомментировал итоги матча против Швеции и промах Мораты
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Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах Европы
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Исторический гол Шика, неожиданная победа Словакии и нули в Севилье. Все результаты Евро-2020 14 июня
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Варан не хочет продлевать контракт с "Реалом"
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Испания не смогла забить Швеции в матче Евро-2020
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Главные новости дня: 14 июня
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Луис Энрике прокомментировал ничью со Швецией
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Ляпорт прокомментировал итоги матча против Швеции и промах Мораты
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Роуз договорился о контракте с "Уотфордом"
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2
Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах Европы
-
Исторический гол Шика, неожиданная победа Словакии и нули в Севилье. Все результаты Евро-2020 14 июня
-
Варан не хочет продлевать контракт с "Реалом"
-
Испания не смогла забить Швеции в матче Евро-2020
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Бывший тренер сборной Италии сравнил Месси и Роналду
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Йоахим Лёв высказался перед матчем против Франции на Евро-2020
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Крыховяк стал 3 поляком, получившым красную карточку на Евро
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Глейзер высказался о трансферах "Манчестер Юнайтед"
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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ высказался о сборной России на Евро-2020
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Ляпорт хочет перейти в "Барселону"
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ПСЖ не намерен отпускать Неймара и Маркиньоса на Олимпиаду
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Дания выделила около 9 тысяч дополнительных билетов на матч с Россией
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Зарема поделилась деталями трансфера Урунова в "Спартак"
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Рэмзи сказал "Ювентусу" о своем желании покинуть клуб
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Астролог рассказал о дружбе с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18