Главные новости дня: 14 марта

Теги зенит санкт-петербургкраснодарчелсиваленсия

Главные новости дня: 14 марта

Сегодня, 14 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Вот и завершилась стадия 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, все российские клубы покинули турнир.

"Краснодар" был близок к проходу в следующий раунд, однако "Валенсия" на последних секундах вырвала ничью и прошла дальше.

"Зенит" в ответном матче уступил "Вильярреалу" и также выбыл из турнира.

"Челси" с крупным счетом обыграл киевское "Динамо", а "Наполи" проиграл "Зальцбургу".

"Арсенал" отыгрался в матче с "Ренном", а вот "Интер" вылетел от "Айнтрахта".

Позже всех в овертаймах путевку в четвертьфинал добыли "Бенфика" и "Славия".

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассматривает вариант с продажей клуба.

"Шальке" расстался с главным тренером команды Доменико Тедеско.

Форварду ПСЖ Неймару грозит наказание от УЕФА.

Также была названа символическая сборная недели в Лиге Чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Славия" и "Бенфика" становятся последними участниками четвертьфинала Лиги Европы

"Славия" и "Бенфика" становятся последними участниками четвертьфинала Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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