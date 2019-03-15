Главные новости дня: 14 марта

Сегодня, 14 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Вот и завершилась стадия 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, все российские клубы покинули турнир.

"Краснодар" был близок к проходу в следующий раунд, однако "Валенсия" на последних секундах вырвала ничью и прошла дальше.

"Зенит" в ответном матче уступил "Вильярреалу" и также выбыл из турнира.

"Челси" с крупным счетом обыграл киевское "Динамо", а "Наполи" проиграл "Зальцбургу".

"Арсенал" отыгрался в матче с "Ренном", а вот "Интер" вылетел от "Айнтрахта".

Позже всех в овертаймах путевку в четвертьфинал добыли "Бенфика" и "Славия".

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассматривает вариант с продажей клуба.

"Шальке" расстался с главным тренером команды Доменико Тедеско.

Форварду ПСЖ Неймару грозит наказание от УЕФА.

Также была названа символическая сборная недели в Лиге Чемпионов.

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