Главные новости дня: 14 марта
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 14 марта.
Пока весь футбол в Европе на паузе из-за коронавируса, в РПЛ состоялись три матча 22-го тура.
Сначала "Спартак" в гостях одолел "Оренбург", сыграв при этом самым молодым составом в XXI веке.
Затем "Зенит" разгромил "Урал", забив сопернику 7 голов. Так много питерцы не отличались в одном поединке чемпионата с августа 2014 года.
И напоследок "Рубин" вдесятером выиграл у тульского "Арсенала". Это первая победа Леонида Слуцкого у руля казанской команды.
Кстати, не исключено, что и российский чемпионат будет вскоре приостановлен. По крайней мере, большинство клубов лиги согласны на это.
Между тем, коронавирусная инфекция продолжает поражать футболистов в Италии. В субботу стало известно о трёх случаях заражения в "Фиорентине" и новых заболевших в "Сампдории". Тем не менее, Серию А рассчитывают возобновить уже через полтора месяца.
Клубы АПЛ не намерены вставлять палки в колёса "Ливерпулю" и готовы признать "красных" чемпионами, если сезон завершить всё-таки не получится. Тем более, такой риск существует - перерыв в европейском клубном футболе может затянуться до сентября.
Ещё один крупный международный турнир перенесён из-за пандемии - это Кубок Америки. Такая же участь, видимо, ожидает и Евро-2020. Один из вариантов - проведение континентального первенства в декабре.
Может пострадать от коронавируса и "Барселона". Назначение Рональда Кумана на пост главного тренера "сине-гранатовых" из-за эпидемиологической ситуации на грани срыва.
И в конце давайте о хорошем. Российский легионер "Монако" Александр Головин своей игрой заслужил новый контракт. Теперь официально! Ну а неунывающий Роналдиньо даже в тюрьме дарит людям радость - триумф в финале турнира по мини-футболу благодаря победе 11:2. Сколько голевых действий у легендарного бразильца? Конечно же 11.
На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 14 марта
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18