Главные новости дня: 14 марта

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 14 марта.

Пока весь футбол в Европе на паузе из-за коронавируса, в РПЛ состоялись три матча 22-го тура.

Сначала "Спартак" в гостях одолел "Оренбург", сыграв при этом самым молодым составом в XXI веке.

Затем "Зенит" разгромил "Урал", забив сопернику 7 голов. Так много питерцы не отличались в одном поединке чемпионата с августа 2014 года.

И напоследок "Рубин" вдесятером выиграл у тульского "Арсенала". Это первая победа Леонида Слуцкого у руля казанской команды.

Кстати, не исключено, что и российский чемпионат будет вскоре приостановлен. По крайней мере, большинство клубов лиги согласны на это.

Между тем, коронавирусная инфекция продолжает поражать футболистов в Италии. В субботу стало известно о трёх случаях заражения в "Фиорентине" и новых заболевших в "Сампдории". Тем не менее, Серию А рассчитывают возобновить уже через полтора месяца.

Клубы АПЛ не намерены вставлять палки в колёса "Ливерпулю" и готовы признать "красных" чемпионами, если сезон завершить всё-таки не получится. Тем более, такой риск существует - перерыв в европейском клубном футболе может затянуться до сентября.

Ещё один крупный международный турнир перенесён из-за пандемии - это Кубок Америки. Такая же участь, видимо, ожидает и Евро-2020. Один из вариантов - проведение континентального первенства в декабре.

Может пострадать от коронавируса и "Барселона". Назначение Рональда Кумана на пост главного тренера "сине-гранатовых" из-за эпидемиологической ситуации на грани срыва.

И в конце давайте о хорошем. Российский легионер "Монако" Александр Головин своей игрой заслужил новый контракт. Теперь официально! Ну а неунывающий Роналдиньо даже в тюрьме дарит людям радость - триумф в финале турнира по мини-футболу благодаря победе 11:2. Сколько голевых действий у легендарного бразильца? Конечно же 11.

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